Tesla, Cybertruck ile duyurduğu ilk ATV'si Cyberquad'ın özel bir versiyonunu resmen piyasaya sürdü. Çocuklara uygun olacak şekilde dizayn edilen ATV, 1.900 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Elon Musk'ın otomotiv şirketi Tesla, 2019 yılında düzenlediği bir etkinlikte Cybertruck isimli ilk pick-up modelini duyurmuş, aynı etkinlikte Cyberquad isimli bir de ATV tanıtmıştı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre bu ATV, 2021 yılının sonunda piyasaya sürülecekti. Beklenen oldu ve Tesla, ilk ATV modelini resmen piyasaya sürdü. Ancak ATV, 2019'da açıklanan halinden oldukça küçük bir şekilde piyasaya sürüldü.

Tesla'nın piyasaya sürdüğü Cyberquad, şirkete göre çocuklar için geliştirilmiş olan özel bir versiyon. Hız ve taşıyabileceği ağırlık açısından kısıtlanmış olan arazi aracı, işte bu yüzden çocuklara özelmiş gibi lanse ediliyor. Ancak gerçekte böyle bir durum yok. Zira paylaşılan tanıtım videolarında bile yetişkin bireylerin bu ATV'yi kullandıkları görülebiliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, ATV'nin kullanılabilmesi için gerekli olan şartın 8 yaşını doldurmak olduğu belirtiliyor.

Karşınızda, çocuklara özel Cyberquad

Tesla'nın çocuklar için de uygun hale getirdiği Cyberquad, maksimum 24 kilometre yol alabiliyor. Aracın ulaşabileceği en yüksek hız ise saatte 16 kilometre. 55-60 kilograma kadar binilebilen ATV, hızlı şarj gibi bir özelliğe sahip değil. Öyle ki bu arazi aracının tam şarj olması, yaklaşık 5 saat sürüyor.

Cyberquad'ın çocuklar için tasarlanan versiyonu, tek parça halinde gelmiyor. Ürünü satın alan tüketicilerin, tamamen çelik gövdeye sahip olan ATV'yi tek tek monte etmesi gerekiyor. Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 aşamalık kurulum aşaması, alyan anahtarlarla yapılıyor.

Tesla'nın tasarım işlerinden sorumlu bir numarası, Cyberquad'lı video paylaştı

Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı o paylaşımda çocuklar için tasarlanan ATV için bir video paylaşan Holzhausen, bu ürünün çocuklar ve yetişkinler için çok eğlenceli olduğunu belirtti.

Tesla'nın piyasaya sürdüğü yeni ATV, şirketin internet sitesinde 1.900 dolara listeleniyor. Bu fiyat ilk başta yüksek gibi görünüyor olsa da günümüzde ortalama bir oyuncu bilgisayarıyla denk olduğunu düşününce 'uygun' olduğunu söyleyebiliyoruz. Şirket, ürünlerin teslimatlarının 2-4 hafta aralığında başlayacağını ifade ediyor...