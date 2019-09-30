Bir Araç Sahibi Model 3'ünü Anahtarla Çizen Kadını İfşa Etti

Tesla'nın otomobillerinde bulunan "Sentry Mode" (Gözcü Modu) isimli bir özellik, aracın çepeçevre kaydedilmesini sağlıyor. Bu özelliği bilinçli olarak kullanan bir Model 3 sahibi ise aracını durduk yere anahtarla çizen bir kadını internette ifşa etti. Kadının görüntülerini Facebook üzerinden paylaşan araç sahibi, durumu polis yetkililerine de bildirdi. Polisler şimdi aracı durduk yere çizen kadını arıyorlar.

Tesla, otomobil sektörünün kurallarını adeta baştan yazıyor. Şirket, otomobillerine eklediği hem otonom hem de teknolojik yeniliklerle bir otomobilden beklenen şeyleri iyiden iyiye artırıyor ve şirketin otomobilleri trafikte, her geçen gün biraz daha popülerleşiyor. Şimdi ise Tesla'nın "Sentry (Gözcü) Mode" isimli bir özelliği, Tesla Model 3'ü sebepsiz yere çizen bir kadını kaydetti. Model 3'ün sahibi, aracını çizen kadını internet üzerinden ifşa etti.

Tesla araçlarında bulunan Gözcü Modu, temelde aracın etrafını kaydeden kameralardan oluşuyor. Bu sayede hem araç park halindeyken olabilecek kazalara karşı kaydediliyor hem çalınma risklerine karşı korunuyor hem de bunun gibi sebepsiz vandallıkları kayıt altına alabiliyor. Aracının sahip olduğu bu özelliği bilen Alan Tweedie de Model 3'üne karşı yapılan bu saygısızlığı bu özellik sayesinde affetmemiş oldu.

Olay, geçtiğimiz hafta sonunda ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşti. Kızının futbol maçını izlemek için aracını park eden Tweedie, futbol maçının ardından Model 3'ünün sol kısmının boydan boya çizilmiş olduğunu fark etti. Tesla'nın Gözcü Modu üzerinden ne olduğunu öğrenmek isteyen adam bir kadının, aracını sebepsiz yere anahtarla çizdiğini gördü. Tweedie, bu görüntüleri Facebook üzerinden paylaştı.

Tweedie'nin Facebook üzerinden paylaştığı gönderi 100 binden fazla izlenirken, durum polis yetkililerine de bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan polis yetkilileri, normal koşullarda bu tarz olayların failin bulunmasının neredeyse imkansız olduğunu ancak Sentry Mode (Gözcü Modu) sayesinde suçu işleyen kadının yüzünün net bir şekilde görüldüğünü ve kadının aranmaya başladığını açıkladılar.

Ancak bu olay ilk kez yaşanan bir durum değil. Daha öncesinde de yine bir Tesla 3 sahibi, arabasını çizen kişileri internet üzerinden ifşa etmişti. Şimdi sizi Tweedie tarafından paylaşılan o video ile başbaşa bırakalım.