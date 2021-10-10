Tayvan’da gündüz vakti bir adamı kaçırmaya çalışan 4 kişinin aracı, kaçırılan kişinin olay yerinde bulunan arkadaşı tarafından durduruldu. Şahıs Tesla aracını suçluların aracına defalarca çarparak olaya müdahale etti.

Bir Tesla sahibi, aksiyon filmlerini aratmayan bir olayın kahramanı oldu. Bir arkadaşının bir arabadaki 4 kişi tarafından kaçırılıyor olduğunu gören sürücü, Model 3 aracını silah olarak kullanarak suçluların aracına zarar verdi.

Arkadaşını kaçıranların aracına arka arkaya hızla çarpan Tesla Model 3, karşı aracı sonunda durmaya zorladı. Suçlu aracını süren kişi direkt yakalandı, diğerlerinin ise kimliği tespit edildi.

Tesla Model 3’ün Toyota Yaris’i durdurduğu anlar:

Tayvan’da yaşanan olayda yerel haberlerde belirtilene göre bir Toyota Yaris ve bir Tesla Model 3’ün bulunduğu, ufak çaplı bir trafik kazası yaşandı. Kaza büyük ihtimalle ufak bir gecikmeden ya da belki ufak bir çizikten ibaretti. Ancak karşı taraf Tesla aracındaki sürücüye zarar vermeye niyetlenmişti. Bunun üzerine Toyota aracındaki şahıslar kısa bir tartışmadan sonra arabadan inip Tesla sahibini kaçırmaya yeltendi. Ancak kaçırılan adamın yine bir Model 3 sahibi olan arkadaşı oradaydı ve bir şeyler yapması gerekiyordu.

Tesla sahibi, Toyota aracı her ne kadar farklı yönlere kaçmaya çalışsa da hiçbir hamleye geçit vermedi. Arka arkaya darbelerle Yaris aracına zarar veren sürücü, sonunda aracı durdurarak kaçırmayı engelledi. Araçtaki 3 kişi kaçmayı başardı, ancak araç kiralanmış olduğundan dolayı kiralayan yerden kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sürücü ise olay yerinde gözaltına alındı.

Daha önce kahraman konumunda yine bir Tesla aracın bulunduğu bir olayda sürücü, yanan bir aracı aracın sahibine haber vermek üzere dakikalarca takip etmişti.