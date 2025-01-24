Yeni Tesla Model Y "Juniper"in Türkiye Sayfası Açıldı

Tesla, 2025 Model Y Juniper için resmî Türkiye sayfasını erişime açtı. Aracın satışa sunulma tarihi ise henüz açıklanmadı.

Tesla’nın kısa bir süre önce duyurduğu 2025 Model Y “Juniper” için resmî Türkiye sayfası aktif hale getirildi. ABD ve Almanya’da satışa sunulan yeni Model Y’nin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

2025 Model Y “Juniper” için Tesla’nın resmî Türkiye sayfası erişime açıldı. Henüz Türkiye’de satışa sunulma tarihi açıklanmayan model, sayfanın aktif hale gelmesiyle birlikte şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

2025 Model Y “Juniper” için Tesla’nın resmî Türkiye sayfası açıldı

Yeni Tesla Model Y'nin web sayfasına girdiğinizde öncelikle "güncellemeleri al" butonu ile karşılaşıyorsunuz. Bu butona tıkladığınızda araç ön siparişe açıldığında bilgilendirilmek üzere kişisel bilgilerinizi bıraktığınız bir formla karşılaşıyorsunuz. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda ise Model Y Juniper'in özelliklerini detaylı şekilde görsellerle birlikte inceleyebiliyorsunuz.

Peki Tesla Model Y "Juniper" hangi özellikleri sunuyor?

Elektrikli SUV sınıfında yer alan yeni Model Y, tasarım tarafında dikkat çeken değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Aracın ön kısmında ince LED farlar bir şerit hâlinde birbirine bağlanırken, arka bölümde şerit şeklindeki LED aydınlatma daha modern bir görünüm sunuyor.

Yeni Model Y’nin dikkat çeken diğer özellikleri arasında elektrikli olarak yatırılabilen ikinci sıra koltuklar yer alıyor. Bu koltuklar düz bir şekilde katlandığında, bagaj kapasitesi 2.130 litreye ulaşıyor. Ayrıca, aracın ön tarafında 15,4 inçlik, arka tarafında ise 8 inçlik ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar, kullanıcıların çeşitli eğlence içeriklerine kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Tesla’nın yeni Model Y modelinin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmî bir bilgi bulunmuyor. Ancak Tesla’nın bu model ile Türkiye pazarında iddialı bir konumda yer almayı hedeflediği görülüyor. Sayfada aracın öne çıkan tüm önemli yeniliklerine detaylı olarak yer veriliyor. Siz de buradan ulaşabilirsiniz.