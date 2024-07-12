Tesla'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı robotaksi projesinin ertelendiği iddiası Elon Musk tarafından doğrulandı. Robotaksinin lansmanıyla ilgili yeni bir tarih açıklaması yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, elektrikli otomobil devi Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotaksi projesini ertelediği iddialarından bahsetmiştik. Konuya aşina kaynaklara göre Tesla, konuyla ilgili kararını mühendislere bildirmişti. Ancak Elon Musk, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Şimdiyse beklenen oldu ve Elon Musk'tan açıklama geldi. X üzerinden yapılan bir paylaşımı yanıtlayan Elon Musk, iddiaların gerçek olduğunu açıkladı. Elon Musk tarih vermemiş olsa da daha önceki iddiaya dayanarak lansmanın ekim ayına kaldığını söyleyebiliriz.

Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Önemli olduğunu düşündüğüm bir tasarım değişikliği talep ettim ve ek süre, birkaç başka şeyi de göstermemizi sağlayacak.

Robotaksiler, özellikle de ABD'de yaygınlaşmaya başladılar. Çeşitli firmalar, tam sürücüsüz otomobilleri ile yollarda hizmet veriyorlar. Hâl böyle olunca Tesla'nın bu sektörden geri kalmak istemeyebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani gecikmeler olsa da Tesla, robotaksi projesini bir gün mutlaka hayata geçirecektir.