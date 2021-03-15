Tesla'nın planlanan tarihte çıkmayan elektrikli kamyonu Semi için güncellenmiş prototiple bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda elektrikli aracın hızı net bir şekilde görünüyor.

Tesla'nın taşımacılık sektörünün tüm çehresini değiştirmesi beklenen elektrikli tırı Semi'nin yollardaki yeni görüntüleri paylaşıldı. Tesla'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, geleneksel tırlardan çok daha hızlı olan tırın ne kadar hızlı ve farklı olduğunu da görüyoruz. 0 - 60 mil / saat hızı 5 saniye olan Tesla Semi'nin pistten gelen görüntülerine baktığımızda, elektrikli tırın sanki spor otomobilmiş gibi hızlandığını görüyoruz.

Semi'nin daha önceki videolarında da duyduğumuz gibi tırın Model 3'ten türetilmiş dört elektrikli motorundan geldiği belli olan uğultulu bir sesi var. Bir vızıltı şeklinde çıkan bu ses, tırın normal olarak Tesla'nın diğer otomobillerinden daha yüksek sesle çalıştığını gösteriyor.

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Fremont fabrikasının test pistinde sürüldüğü görülen beyaz boyalı Tesla Semi'nin yeni kapı ve pencerelerinin olduğu yenilenmiş bir prototip olduğu görülüyor. Video yalnızca 17 saniye sürmüş olsa da Semi'nin gerçekten ne kadar hızlı olduğunu görmemiz için yeterli bir süre olduğunu söyleyebiliriz.

Tesla Semi ne zaman piyasaya sürülecek?

Tesla Semi'nin piyasaya çıkacağının açıklandığı tarih çoktan geçti. Tır, planlandığı tarihte çıkmadı, ancak Tesla'nın bu yıl sonuna kadar 100 adet Semi üretmeyi planladığı biliniyor. Tesla'nın Mayıs 2021'e kadar Semi prototiplerini artıracağı, Temmuz 2021'de ise pilot üretimine başlaması bekleniyor. Tamamen elektrikli olan tırın 2022'de ise seri üretime geçeceği düşünülüyor.