Tesla, Tam Otomatik Sürüş Sistemi Yazılımı Yayınladı

Tesla, yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kullanıcılara sunmaya başladı. Şirket, şu an için oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine bu yazılımı sundu ancak önümüzdeki günlerde çok daha fazla kullanıcı, bu sistemi deneyimleme imkanı bulacak. Yeni sürümle ilgili ilk izlenimlerse olumlu.

Otomobil sektörünün elektrikli motorlara dönmesini sağlayan Tesla'nın sektöre kazandırdığı şeylerden bir diğeri de otonom sürüş sistemleri oldu. Şirket, şu ana kadar bu konuda zaten fazla iyiydi. Ancak bu kadarla yetinmeyen Tesla, artık yepyeni bir otonom sürüş sistemine sahip. Yapılan çalışmaları test etmek için bir beta sürüm yayınlayan geliştiriciler, artık tam otomatik bir sürüş deneyimi vadediyorlar.

Tesla, bugüne kadar müşterilerine sunduğu otonom sürüş sistemlerinde tüketiciyi uyarıyordu. Hatta Elon Musk da zaman zaman konuyla ilgili açıklamalarda bulunup, sistemin güvenilir olduğunu ancak yine de direksiyon başında kalınıp rehavete kapınılmaması gerektiğini söylüyordu. Yeni beta sürüm de her şeyden önce bu uyarıyla karşımıza çıkıyor. Tesla, yapılan iyileştirmelere rağmen sistemsel sorunlar yaşanabileceğini söylüyor.

Tesla, tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için yayınladı. Tesla tarafından yapılan açıklamalarla, bu beta sürümle birlikte tüm kontrolün araçta olacağını söylüyor. Bu bağlamda yeni sürümle birlikte Tesla markalı bir otomobil, rotaya ulaşabilmek için gerekli dönüşleri yapabiliyor, araç sollayabiliyor, trafikteki her şeyle etkileşim içinde oluyormuş. Ancak şirket, özellikle de dar yollarda anında müdahale için dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Tesla'nın tam otomatik yeni sürüş sistemi, tamamıyla sinir ağlarına dayanıyor. Bunu basitçe anlatmak gerekirse, Tesla bu yazılımın beta kapsamını genişlettikçe sistem daha da gelişmiş bir hal alacak. Bu durumu görmezden gelmeyen şirket, süreci hızlandırmak için elinden geleni yapacağını, önümüzdeki günlerde çok daha fazla sayıda müşterinin bu beta sürümle tanışacağını söylüyor. Hali hazırda tam otomatik sürüş sistemini deneyen Tesla sahipleriyse, yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başlamış durumdalar.

Brandonee916 kullanıcı isimli bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, beta sürüme dair yeniliklerden bahsediliyor. Bu yeniliklere baktığımızda, Tesla'nın diğer her şeyden önce artık çok daha fazla bilgi vermeye başladığını görüyoruz. Yani yol durumu, engeller, kavşaklar, yol üzerindeki diğer araç ve nesneler artık daha fazla tanımlanıyor. Ancak Brandonee916, grafiklerin eskisine göre biraz daha karmaşık bir hale geldiğini söylüyor.

İşte Tesla'nın yeni yazılımından bir görüntü

Brandonee916, Tesla'nın yeni yazılımının döner kavşakta nasıl tepki verdiğini de paylaştı. Aracın fazlasıyla temkinli bir yaklaşım sergilediğini söyleyen kullanıcı, kavşaktan çıkana kadar aracı kontrol etmek zorunda kalmadığını ifade ediyor. Tesla sahibine göre aracın yeni tam otomatik sürüş sistemi hiç de fena değil. Bakalım bu sistem daha fazla kullanıcıya ulaştıkça ne gibi olaylarla karşı karşıya kalacağız.