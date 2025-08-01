Tesla Türkiye, Bir Sonraki Model Y Satışının Ne Zaman Yapılacağını Açıkladı

Tesla Türkiye, resmî X hesabı üzerinden ÖTV güncellemesi sonrası Model Y satışlarının ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte yeni fiyatlar ve tarihler!

Tesla Türkiye, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Model Y için yeni envanter listelemelerinin tarihini açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki ÖTV güncellemesi sonrası Model Y fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu fiyat güncellemesi sonrası mevcut modellerin satışı durdurulmuştu.

Yeni listelemeler 6 ve 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Bugün yapılan açıklamaya göre yeni Model Y envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Burada yazan iddiaya göre Yeni Model Y fiyatları ise şu şekilde:

Model Y SR RWD Başlangıç Fiyatı : 2.241.000 TL

: 2.241.000 TL Model Y LR RWD Başlangıç Fiyatı : 3.225.240 TL

: 3.225.240 TL Model Y LR AWD Başlangıç Fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Türkiye'nin ÖTV düzenlemesi açıklaması için: