Tesla Türkiye, Bir Sonraki Model Y Satışının Ne Zaman Yapılacağını Açıkladı

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Tesla Türkiye, resmî X hesabı üzerinden ÖTV güncellemesi sonrası Model Y satışlarının ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte yeni fiyatlar ve tarihler!

Tesla Türkiye, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Model Y için yeni envanter listelemelerinin tarihini açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki ÖTV güncellemesi sonrası Model Y fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu fiyat güncellemesi sonrası mevcut modellerin satışı durdurulmuştu.

Yeni listelemeler 6 ve 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Tesla Türkiye

Bugün yapılan açıklamaya göre yeni Model Y envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Burada yazan iddiaya göre Yeni Model Y fiyatları ise şu şekilde:

  • Model Y SR RWD Başlangıç Fiyatı: 2.241.000 TL
  • Model Y LR RWD Başlangıç Fiyatı: 3.225.240 TL
  • Model Y LR AWD Başlangıç Fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Türkiye'nin ÖTV düzenlemesi açıklaması için:
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Kaynak : https://x.com/teslaeurope/status/1951207144553894314
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