Tesla Türkiye, Bir Sonraki Model Y Satışının Ne Zaman Yapılacağını Açıkladı

Tesla Türkiye, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Model Y için yeni envanter listelemelerinin tarihini açıkladı.
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki ÖTV güncellemesi sonrası Model Y fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu fiyat güncellemesi sonrası mevcut modellerin satışı durdurulmuştu.
Yeni listelemeler 6 ve 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Bugün yapılan açıklamaya göre yeni Model Y envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Burada yazan iddiaya göre Yeni Model Y fiyatları ise şu şekilde:
- Model Y SR RWD Başlangıç Fiyatı: 2.241.000 TL
- Model Y LR RWD Başlangıç Fiyatı: 3.225.240 TL
- Model Y LR AWD Başlangıç Fiyatı: 3.998.400 TL
Tesla Türkiye'nin ÖTV düzenlemesi açıklaması için:
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