Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Tesla'nın Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Şimdi de dev şirket, ülkemizdeki faaliyetler için yeni bir iş ilanı açtı.

Elektrikli otomobillerin tüm dünyada yayılmaya başladığı bilinen bir gerçek. Birçok marka da daha yeşil bir gelecek hedefi için bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor. Çoğumuzun bildiği gibi dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın otomotiv şirketi Tesla da elektrikli araç konusunda üst sıralarda yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de bu konuda yakın zamanda önemli bir gelişme yaşanacağını ve Tesla’nın Türkiye’ye geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu haberden sonra da bu otomobillerin fiyatının ne kadar olabileceği ile ilgili tahminlerimizi de sizlere aktarmıştık. Şimdi de Tesla’nın Türkiye’ye gelmesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni bir iş ilanı açıldı

Daha önce gelen haberlerde Tesla’nın ülkemizde ‘Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited’ isimli bir şirket kurduğu, bu şirketin genel müdürü koltuğuna da 2015’ten beri Lufthansa Havayolları Türkiye-Irak CEO’luğu yapan Kemal Geçer’in getirileceği ifade edilmişti. Bunun ardından da şirket için iş ilanları açılmaya başlamıştı. Hatta ilk ilan, ABD merkezli dev otomobil üreticisinin Türkiye faaliyetlerinde çalışacak proje yöneticisi arandığını ifade ediyordu.

Tesla, şimdi de ülkemizde kurulan şirket için yeni bir iş ilanı açtı. Gelen haberlere göre şirketin resmi sitesinde açılan ilanda; İstanbul’da bir ‘Operasyon Koordinatörü’nün arandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra daha önce açılan ‘proje yöneticisi’ ilanının kaldırıldığı; bunun da muhtemelen aranan kişinin bulunmasından dolayı olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl elde ettiği astronomik kâr oranlarıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak gösterilen Tesla, ülkemize gelmesiyle büyük yankı uyandırmıştı. Ayrıca şirketin; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Konya’da hızlı şarj istasyonu olarak tanımlayabileceğimiz 10 adet supercharger kurmayı planladığı da gelen haberler arasında yer almıştı.