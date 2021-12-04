Tesla’nın akıllı telefon uygulamasına yakında yeni bir güncelleme gelecek. Güncellemeyle araç erişimi sistemine yeni özellikler ekleneceği düşünülüyor.

Tesla’nın araç paylaşımı özelliği çalışmaları birkaç yıldır devam ediyor. Şirket, Nisan 2020’de birincil araç sahiplerinin araca sürücü eklemesine ve onların araca erişim sağlamasına izin veren “Araç Erişimi” özelliğini duyurmuştu. Model 3 ve Model Y araçlarının düzenli üretime geçildikten sonra hızla geliştirilmeye başlanan araç paylaşım özelliği iyileştirilmeye devam ediyor.

Tesla’nın güncelleştirmeleri ile ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı tarafından, şirketin yakında güncellenecek akıllı telefon uygulamasında kullanılan; sürücüler arasında araç paylaşımını sağlayan bu sistemine yeni özellikler ekleyebileceği ortaya atıldı.

Araç Erişim Özelliği Güncellenebilir

Tesla’nın açıklamasına göre Tesla sahiplerinin, araçlarını paylaşmasını kolaylaştıran ‘Car Access’ (Araba Erişimi) adlı özelliği, ek bir sürücü için erişim izni eklenmesine ve kaldırılmasına izin veriyor. Hesaba eklenen herhangi bir sürücü, yol kenarı yardımı veya çeşitli Tesla yükseltmeleri satın alma hariç, Tesla uygulamasında bulunan ve “aracın kilitlenmesi ve kilidinin açılması” gibi tüm özellikleri aktif olarak kullanabiliyor. Tesla’nın Akıllı Telefon uygulamasındaki güncellemeleri takip ederek yeni yazılımlarını duyuran Twitter hesabı "Tesla_App_iOS"un yaptığı paylaşım uygulamaya daha fazla araç paylaşım özelliğinin eklenebileceğine dair söylentilerin ortaya çıkmasını sağladı.

İşte güncellemede bulunan özellikler:

"Sürüm 4.3.1 yayınlandı ve bulduklarımız şunlar:

-Tesla aracınızı başkalarıyla paylaşmak

-Araç paylaşımı için varlık

-Araç paylaşımıyla ilgili uç noktalar

Bu güncelleme bununla ilgili, başka bir şey bulursak bu konuya ekleyeceğiz! İyi geceler!"

Elon Musk ya da Tesla yetkilileri tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmadı.