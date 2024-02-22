The Boys'un yeni sezonunun tam çıkış tarihi resmen açıklandı. İşte yeni sezonla ilgili bilmeniz gerekenler.

Amazon Prime’ın en başarılı yapımlarından biri olan The Boys, 2 yılın ardından bu sene 4. sezonuyla bizlerle tekrar buluşacak. Süper kahramanlara farklı bir bakış açısı sunan dizinin yeni sezonunun ne zaman geleceği merak konusuydu.

Bugün beklenen açıklama geldi. Resmî hesaplardan yapılan paylaşımlarla yeni sezonun çıkış tarihi duyuruldu.

The Boys’un 4. sezonu 13 Haziran’da çıkış yapacak

The Boys, yeni sezonuyla 13 Haziran günü Prime Video’ya dönüş yapacak. 13 Haziran’da sezonun ilk üç bölümü aynı anda yayımlanacak. Kalan bölümler ise haftalık olarak 18 Temmuz’a kadar çıkış yapacak. Sezonun 8 bölümden oluşacağını belirtelim.

The Boys 4. sezon konusu

The Boys’un yeni sezonu, üçüncü sezondaki olayları devam ettirecek. Spin-off dizi Gen V ile de bağlanacak sezonda Butcher, Hughie, MM, Frenchie, Kimiko ve Starlight’ın gücünü iyice artıran Homelander’a karşı mücadelesini ve herkesi kurtarmaya çalışmalarını izleyeceğiz. Son Sezonla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Victoria Neuman, Oval Ofis’e hiç olmadığı kadar çok yakın ve gücünü artıran Homelander’ın kontrolünde. Yaşamak için yalnızca birkaç ayı kalan Butcher, hem Becca’nın oğlunu hem de The Boys’un liderliğini kaybetti. Ekibin geri kalanı ise onun yalanlarından bıktı. Riskin her zamankinden daha yüksek olduğu bu ortamda birlikte çalışmanın ve geç olmadan dünyayı kurtarmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor.”

The Boys 4. sezon kadrosu

Yeni sezonda Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Colby Minifie, Claudia Doumit ve Cameron Corvetti gibi isimleri tekrar göreceğiz. Aynı zamanda Susan Heyward, Valorie Curry ve Jeffrey Dean Morgan da kadroya katılacak.

The Boys 4. sezon fragmanı