Bethesda, aylardır süregelen söylentilere ve sızıntılara nihayet son noktayı koydu ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'i tanıttı. Hatta tanıtmakla da kalmadı, oyun an itibarıyla çıkmış durumda.
Dün yapılan resmî duyuruyla birlikte oyun geçtiğimiz dakikalarda resmî olarak tanıtıldı.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered neler sunuyor?
Unreal Engine 5 ile geliştirilen bu sürüm; Skyrim'den esinlenmiş savaş mekanikleri, yenilenmiş sprint sistemi, göz alıcı yeni grafikler, gelişmiş üçüncü şahıs kamera sistemi ve modern dudak senkronizasyon teknolojilerine sahip. Ayrıca her ırk için özel olarak yeniden seslendirilmiş diyaloglar da oyuna dâhil edilmiş.
Ayrıca oyunun orijinalindeki gibi diyalog tekerleği mini oyunu geri dönüyor ve kilit açma mekanikleri de sadık biçimde korunmuş. Fallout ya da Skyrim’deki sistemlere geçiş yapılmamış.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fiyatı
Oyunun Steam fiyatı 34.99$ olarak belirlenirken, Xbox mağazasındaki fiyat ise 1.900 TL. Fakat belirtelim, oyun şu andan itibaren Game Pass abonelerine ücretsiz durumda. Yani indirip oynamanız için önünüzde hiçbir engel yok.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşlemci
|AMD Ryzen 5 2600X
Intel Core i7-6800K
|AMD Ryzen 5 3600X
Intel Core i5-10600K
|Ekran Kartı
|AMD Radeon RX 5700
NVIDIA GeForce 1070 Ti
|AMD Radeon RX 6800XT
NVIDIA RTX 2080
|RAM
|16 GB
|32 GB
|Depolama
|125 GB
|125 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit