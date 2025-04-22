Bethesda, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'i resmî olarak tanıttı ve tanıtmasıyla birlikte oyunu piyasaya sürdü.

Bethesda, aylardır süregelen söylentilere ve sızıntılara nihayet son noktayı koydu ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'i tanıttı. Hatta tanıtmakla da kalmadı, oyun an itibarıyla çıkmış durumda.

Dün yapılan resmî duyuruyla birlikte oyun geçtiğimiz dakikalarda resmî olarak tanıtıldı.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered neler sunuyor?

Unreal Engine 5 ile geliştirilen bu sürüm; Skyrim'den esinlenmiş savaş mekanikleri, yenilenmiş sprint sistemi, göz alıcı yeni grafikler, gelişmiş üçüncü şahıs kamera sistemi ve modern dudak senkronizasyon teknolojilerine sahip. Ayrıca her ırk için özel olarak yeniden seslendirilmiş diyaloglar da oyuna dâhil edilmiş.

Ayrıca oyunun orijinalindeki gibi diyalog tekerleği mini oyunu geri dönüyor ve kilit açma mekanikleri de sadık biçimde korunmuş. Fallout ya da Skyrim’deki sistemlere geçiş yapılmamış.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fiyatı

Oyunun Steam fiyatı 34.99$ olarak belirlenirken, Xbox mağazasındaki fiyat ise 1.900 TL. Fakat belirtelim, oyun şu andan itibaren Game Pass abonelerine ücretsiz durumda. Yani indirip oynamanız için önünüzde hiçbir engel yok.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sistem gereksinimleri