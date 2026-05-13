The Last of Us 3. Sezon Setinden İlk Kareler Geldi

HBO'nun fenomen dizisi The Last of Us'ın 3. sezon çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı.

Dizinin merakla beklenen 3. sezonu, oyunun en kritik dostluklarından birini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Sızan görüntülerde Kaitlyn Dever (Abby) ve Kyriana Kratter (Lev), post-apokaliptik Seattle atmosferinde omuz omuza görüntülendi.

Seattle sokaklarından yeni görüntüler

Sızdırılan görüntülerde, Abby rolündeki Kaitlyn Dever ve Lev karakterine hayat veren Kyriana Kratter, ıssız ve harap olmuş Seattle sokaklarında ilerlerken görülüyor.

Seattle, oyun evreninde Washington Kurtuluş Cephesi (WLF) ve Seraphites (Serafitler) arasındaki kanlı iç savaşın merkez üssü olarak geçiyor. Fotoğraflarda Abby’nin elinde bir tüfek, Lev’in ise ikonikleşmiş yay ve okuyla bir binaya sızma hazırlığında olduğu net bir şekilde seçiliyor.

Hikâye Abby'nin gözünden anlatılacak

sezon, izleyiciyi 2. sezon finalindeki o gergin ana geri götürerek, olayları Abby’nin gözünden anlatmaya başlayacak.

Yeni sezonun odak noktası, Abby’nin bir Serafi üyesi olan trans genç Lev ve kız kardeşi Yara (Michelle Mao) ile tanışması ve bu sürecin WLF içindeki konumunu nasıl değiştireceği olacak.

Kasım 2026'da çekimlerinin tamamlanması beklenen 3. sezon, Abby ve Lev'in Seattle'daki hayatta kalma mücadelesini tüm çıplaklığıyla ekrana taşıyacak.