Neil Gaiman'ın efanesi çizgi romanı "The Sandman"in dizi uyarlamasından sabırsız hayranları iyice heyecanlandıran ilk görüntüler sonunda yayınlandı. Diziye ilk bakış, hayranlar arasındaki beklentiyi oldukça yükseltmiş gibi gözüküyor.

DC Comics’in, Neil Gaiman’ın kaleme aldığı “The Sandman”in ilk sayısını yayınlamasından 32 yıl sonra, Netflix nihayet oldukça merakla beklenen uyarlamadan ilk görüntüleri yayınladı.

Dreaming'in ünlü hükümdarı Morpheus, namı diğer Dream'i canlandıran Tom Sturridge ve Dream'in kız kardeşi Death'i oynayan Kirby Howell-Baptiste, Netflix'in küresel sanal hayran etkinliği TUDUM sırasında ilk görüntüleri serinin hayranlarıyla paylaştı.

32 yıllık bekleyiş sona eriyor

Yapımcılığını Gaiman ve David S. Goyer’ın üstlendiği “The Sandman”, Gaiman'ın çizgi romanını 1980'lerin sonlarından ziyade günümüze uyarlayarak güncelliyor. Hikaye, Morpheus'un 1912'de Death’i yakalamaya çalışırken onun yerine Dream’i yakalayan okültist Roderick Burgess (Charles Dance) tarafından Dünya'da 105 yıl hapsedilmesinin ardından kaçmasıyla başlıyor. Kaçışından sonra Dream; harap haldeki Dreaming dünyasını yeniden oluşturup inşa etmeden önce gücünün üç totemi olan kum kesesini, bir gaz maskesine benzeyen miğferini ve bir yakutu geri almak zorundadır.

Engin karmaşık anlatısı ve görsel zorlukları göz önüne alındığında “The Sandman”, uzun metrajlı bir film olarak uyarlanması oldukça zorlayıcı bir eser. İlk başlarda Joseph Gordon-Levitt'in hem başrolünde yer alması hem de yönetmenliğini yapması planlanan "The Sandman", bazı fikir ayrılıkları sebebiyle iptal olmuştu. Çizgi roman serisini en sonunda Netflix, Warner Bros. Television ve DC Entertainment yapımcılığında bir dizi olarak üstlenmişti.

Gaiman: "Her şey hayal gücümden koğmuş gibi"

Diziye ilk bakışı tanıtırken Gaiman; hayranların on yıllardır süren sabırlı bekleyişinin “bir lütuf” olduğunu söyledi ve dizinin çizgi romana sadık kaldığından emin olmasını sağladığının da güvencesini verdi.

Diziye dair "Bu süreçte beni hayrete düşüren şey, çizgi romanların içinde ne kadar sık dolaştığımı hissetmemdi" diyen Gaiman, “Duyudan kostümlere ve efektlere kadar her şey hayal gücümden kopmuş gibiydi.” diye de ekledi.

Gaiman’ın konuşmasının ardından dizinin başrolünde yer alan ve kendisini “her şeyden önce yüce bir Sandman hayranı” olarak tanıtan Sturridge, dizinin açılış sahnelerinden birisi olan Burgess’in Dream’i yakalama sahnesini heyecanlı hayranlarla paylaştı. İşte The Sandman’e ilk bakış:

Gwendoline Christie’nin hayat verdiği ve Dream’in totemlerinden birisini ele geçirmesini engellemeye çalışan, Cehennem’in ‘cinsiyetsiz’ hükümdarı Lucifer, David Thewlis’in canlandırdığı Doktor Destiny ve Vivienne Acheampong’un oynadığı, Dreaming dünyasının kütüphanecisi Lucienne de dizide göreceğimiz serinin ünlü karakterlerinden bazılar.