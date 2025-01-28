İddiaya göre Electronic Arts, serinin 25. yılı şerefine önümüzdeki hafta orijinal The Sims'i ve The Sims 2'yi PC için yeniden piyasaya sürebilir.

Oyun dünyasına adını altın harflerle yazdıran yaşam simülasyonu serisi The Sims, bu yılın şubat ayında 25. yaşını dolduracaktı. Electronic Arts’tan (EA) da bunun şerefine etkinlikler düzenleneceği duyurulmuştu. Örneğin The Sims 4’e tamamen ücretsiz sunulacak devasa bir güncelleme geleceğini görmüştük.

Şimdi ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. EA’in, serinin en ikonik oyunları arasında yer alan orijinal The Sims ve The Sims 2’yi yeniden PC için piyasaya süreceği öne sürüldü.

İki oyun da önümüzdeki hafta yeniden PC için çıkabilir

İddiaya göre şirket, The Sims 1 ile The Sims 2’yi serinin 25. hafta şerefine haftaya yeniden PC için dijital olarak gelecek. Eğer bu iddia doğruysa tarihin muhtemelen 4 Şubat olacağını söyleyebiliri çünkü seri, tam olarak o gün 25. yaşını dolduracak.

İlk iki The Sims oyunu, uzun süredir dijital mağazalardan erişilebilir değildi. The Sims 1 zaten hiçbir zaman dijital olarak piyasaya sürülmemişti. 2. oyunun kısa ömürlü Ultimate Collection sürümü ise 2018 civarında Origin’den kaldırılmıştı.

Şimdilik sadece PC için piyasaya sürüleceği bilgisi var. Konsollar için gelip gelmeyeceği belli değil. İddia, Kotaku’nun konuya yakın bir kaynağa dayanıyor. O yüzden kesin piyasaya yeniden sürülecekler dememiz yanlış olmaz. Ancak serinin resmî sitesine ilk oyundan bir karakter eklenmesi, gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor. Neler olacağını haftaya göreceğiz.