TheGrefg, Twitch’te 2,4 Milyon İzleyiciyle Yeni Rekor Kırdı

Fortnite oyuncusu TheGrefg, Icon Series'te yer alan yeni kostümünü tanıtmak için Twitch üzerinden bir yayın başlattı. Yayın, eş zamanlı olarak 2,4 milyon seyirciye ulaşarak Twitch dünyasında yeni bir rekor kırdı.

Fortnite oyuncusu ve Heretics adlı e-spor takımının sahibi David "TheGrefg" Martínez, Fortnite oyununda yer alan Icon Series koleksiyonunda kendi görünümünü duyurmak ve sergilemek amacıyla Twitch üzerinden bir yayın açtı.

Yapmış olduğu yayınla birlikte 2,4 milyon seyirciye ulaşan The Grefg, yeni Twitch yayın rekorunun sahibi oldu. TheGrefg, kırmış olduğu bu rekorla birlikte önceki rekorun sahibi Ninja’yı da geride bırakmış oldu.

TheGrefg'in yayını, eş zamanlı olarak 2,4 milyon kişi tarafından izlendi

Icon Series, Fortnite’da ün kazanmış oyuncular için hazırlanan bir koleksiyon. Bu koleksiyon içerisinde Ninja ve Loserfruit gibi popüler ve başarılı 7 oyuncunun kostümlerine yer veriliyor. TheGrefg, koleksiyonda yer verilecek 8. kişi olduğunu açıklamak üzere, Twitch üzerinden yeni bir yayın açtı.

Hem izleyicilerin hem de TheGrefg’in son derece heyecanlı olduğu bu yayın, toplamda 2,4 milyon seyirciye ulaştı. Bu sayıyla birlikte TheGrefg, tek bir canlı yayında en yüksek seyirciye ulaşarak, Twitch tarihinde yeni bir rekora imza attı.