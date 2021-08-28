Geçtiğimiz aylarda kurucusunun yaptığı devasa miktardaki vurgunla karşımıza çıkan Thodex, şimdiyse reklamlarında oynayan ünlü isimlerle karşımızda. Aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı ve Burcu Esmersoy gibi isimlerin bulunduğu ünlülere suç duyurusunda bulunuldu.

Ülkemizde maalesef dolandırıcılık meseleleri bitmek bilmiyor. Bu konuda halk zaman geçtikçe bilinçleniyor olsa da bilgi açıklığını kullanan kişiler, konu hakkında pek de bilgili olmayanları tuzağa düşürerek mal varlıklarını alıyorlar. Bu konuda başta Çiftlik Bank örneğiyle Tosuncuk aklımıza geliyor. Bunun dışında farklı dolandırıcılık örnekleri de karşımıza çıktı fakat ülkeyi adeta sallayan Thodex vurgunu ikinci sırada geliyor.

Söz konusu vurgunda Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 108 milyon dolarlık bir vurgun yapmış ve kayıplara karışmıştı. Hem şaşırtmayan hem de üzen bu olay karşısında insanlar adaletin yerini bulmasını beklerken yeni bir gelişme yaşandı. Thodex reklamı için kamera karşısına geçen ünlü isimlere suç duyurusunda bulunuldu.

Burcu Esmersoy, Ebru Şallı ve Özge Ulusoy’un da aralarında bulunduğu 20 isme suç duyurusu:

Söz konusu suç duyurusunda, Thodex borsasının reklam yüzü olan ünlülerin ve ekonomist Erkan Öz’ün banka hesaplarının incelenmesi istendi. Bunun yanında bu kişilerin Thodex reklamından sonra elde ettikleri varlıkların da tespiti talep edildi.

Son olarak aralarında Burcu Esmersoy ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin bulunduğu toplamda 20 kişinin, Faruk Fatih Özer ile aralarında geçen görüşmelerin kayıtlarının da incelenmesi istendi.

Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, Fatih Faruk Özer’in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mâl olmuş ünlü isimler hakkında bu irtibatın ortaya çıkması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.