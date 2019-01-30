Türk Hava Yolları'nın, Gladyatör ve Kara Şahin Düştü gibi efsane filmlerin de yönetmenliğini yapmış Ridley Scott'ın çektiği reklam filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda, değme Hollywood filmlerine taş çıkaran bir fragmanla karşımıza çıkan Ridley Scott'lı reklam filmi, Super Bowl'da yayınlanacak. Bilmeyenler için söyleyelim: Amerikan futbol liginin final maçı Super Bowl'un bilet fiyatları şu an 5.415 dolardan başlıyor.

Super Bowl, geçtiğimiz yıllardan beri dünyanın en büyük şirketlerinin, korkunç paralar vererek reklam yayınlatabildiği bir müsabaka. Firmaların bu müsabakada 30 saniyelik bir reklam yayınlatabilmek için tam 5 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor.

İşte Journey'in Kamera Arkası

THY'nin 85. yılının kutlanması şerefine çekilmiş olan reklam filmi, geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve kalitesiyle parmak ısırtmıştı. Haberimizin en altından izleyebileceğiniz reklam filminin uzun versiyonunun Super Bowl'da büyük bir patlama yaratması bekleniyor.

3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak olan New England Patriots ile Los Angeles Rams Super Bowl karşılaşmasında yayınlanacak olan reklamla ilgili açıklamalarda bulunan yönetmen Ridley Scott, "Dünyanın en büyük havalimanı olacak yeri açıyorlar. Beni etkileyen şey denize açılan rıhtımlar oldu ve bütün camilerin ihtişamı. İstanbul böyle bir yer, görmedinizse görün. Reklama geri dönmeye karar verdim.15-18 yıldır reklam çekmedim. İşin akışını ve hızını seviyorum." dedi.

Çekilen reklamın kreatif direktörülüğü yapan Fabian Berglund ise, "İstanbul'da çekimdeyiz; çünkü, Türk Hava Yolları 85. yılını kutluyor. Üstelik İstanbul'un yeni havalimanı da açılıyor. Dünyanın her yerinden seyahat edenler için merkez olacak. Bu yüzden hem Türk Hava Yolları'nı, hem de yeni havalimanını, hem de İstanbul'u bu filmle kutluyoruz. Bu yüzden klasik 60 saniye reklamdan fazlası, bir film çekiyoruz." şeklinde konuştu.