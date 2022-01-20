Dakikalık ya da saatlik otomobil kiralama firması TikTak, İstanbul'da TikTak City isimli yeni hizmetini başlattı. Tamamen elektrikli otomobillerden oluşan TikTak City, vatandaşların hem konforlu hem de temiz bir yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Saatlik ve hatta dakikalık işler için araba kiralama hizmeti vermekte olan TikTak, "TikTak City" isimli yeni hizmetini İstanbul'da kullanıma sundu. Hizmet kapsamında çok kısa süreli otomobil ihtiyacı olan vatandaşlara doğrudan elektrikli otomobiller sunmaya başlayan ekip, vatandaşlara etkileyici bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

TikTak City kapsamında elektrikli otomobil kiralamak isteyen vatandaşların, belirlenen İspark istasyonlarına gitmesi ve aracı teslim almaları gerekiyor. Birkaç saatliğine ya da daha kısa süreli olarak ihtiyaçlarını gideren müşterinin, aracı yine TikTak City İspark noktalarından bir tanesine bırakması yeterli. Üstelik İstanbullular, TikTak City hizmetinden faydalanmak istediklerinde Renault'un şehir kullanımı odaklı arabası Zoe'yu karşılarında görecekler.

"İstanbul'un önemli ulaşım çözümlerinden olmak istiyoruz"

30'dan fazla model ve toplamda 3.000'den fazla otomobil ile hizmet vermekte olan TikTak'ın elektrik hamlesi, vatandaşların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira vatandaşlar, TikTak City ile çevre dostu Renault Zoe'yu kullanma imkanı yakalamış olacaklar. Böylelikle hem konforlu hem de temiz bir yolculuk deneyimi yaşanmış olacak.

TikTak City projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, "Hedefimiz, İstanbul’da gündelik hayatın önemli ulaşım çözümlerinden biri haline gelmek. Bu doğrultuda hem araba parkımızın genişlemesine hem de şehir içi ulaşımda farklı modeldeki araç paylaşım yöntemlerine yatırım yapacağız. Büyüme stratejimizde çevreye duyarlı elektrikli arabalar önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Eğer siz de TikTak ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve hemen bir otomobil kiralamak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.