TikTok, gençlerin ekran süresini azaltmaya yönelik bir uyku özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, geceleri kullanıcılara meditasyon yaptırıp uyumaları gerektiğini söyleyecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, gençlere zarar vermesi nedeniyle eleştiriliyordu. Bu yüzden de platform, sürekli yeni güvenlik özellikleri getiriyordu. Örneğin yakın zamanda gençlerin geceleri uygulamayı kapatmaya teşvik eden bir özellik tanıtılmıştı.

Şimdi ise bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, artık gençlere uygulama içi meditasyon da sunacak. Özellik, bir süredir test ediliyordu ancak dün itibarıyla tüm TikTok kullanıcıları için sunuldu. Peki tam olarak ne işe yarıyor?

Saat 10’dan sonra gençleri meditasyon yapmaya yönlendirecek

Özellik, 18 yaş altı kullanıcılarda varsayılan olarak açık olacak. 18 yaş üstü olanlarda ise isteğe bağlı olarak açılabilecek. Tabii ki gençler de sonradan kapatabilecekler. Kullanıcılar, akşam saat 22.00’den sonra uygulamada kaydırma yapmaya başladıklarında meditasyon egzersizleri görecek. Ekranın tamamını kaplayan egzersizler olacağını belirtelim.

Nasıl çalışacağına dair ekran görüntülerini yukarıdan görebilirsiniz. Kaydırma yapmaya çalışıldığında uyku saatinin geldiğini gösterilen bir ifade görülecek. Bunun ardından ise rahat bir uyku çekmeyi sağlayan nefes egzersizleri başlayacak. Uygulama; kafanızı boşaltmanızı, nefes almanızı, tutmanızı ve bırakmanızı söyleyerek meditasyon yoluyla sizi rahatlatmaya çalışacak.

Görüntülere baktığımızda egzersiz isteğe bağlı olarak kapatılabildiğini görüyoruz. Yani 18 yaş altı kullanıcılarda bile istenirse alt kısımda yer alan “Sizin İçin bölümüne dön” kısmı ile TikTok normal şekilde kullanılmaya devam edecek. Şirket, şimdiye kadar yaptığı testlerde başarı yakaladığını ve gençlerin %98’inin ayarı açık bırakıp devam etmeyi tercih ettiğini söylüyor. Testler böyle söylese de gerçek kullanımda ne kadar yararlı olacağını zamanla göreceğiz. Umarız TikTok’un gençlerdeki ekran süresini azaltıp olumsuz etkilerin düşmesini sağlayabilir.