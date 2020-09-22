Kısa sürede dünya çapında milyonlarca aktif üyeye sahip olan sosyal medya platformu TikTok, diğer mecralardan oldukça farklı bir ortama sahip. 2020 boyunca TikTok'da görülen, ancak anlam veremediğimiz akımları derledik.

Giderek kullanım oranları yükselen Tiktok, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölmüş durumda. Kimi bu mecranın gereksizliğinden söz ederken kimi de işin sadece eğlencesine bakıyor.

Veri ihlali iddiaları, olası Amerika Birleşik Devletleri yasağı gibi haberlere rağmen TikTok videoları, artık ayda trilyonlarca sayıda görüntülemeye ulaşmış durumda. Bunun en büyük nedeni de TikTok’ta viral olan akımlara benzer videoları kolay kolay başka sosyal medya platformlarında göremiyor olmanız.

Masum bebeklerin kafasına su dökme:

Anne, elinde bir şişe ya da bardak olduğu halde dans etmeye başlıyor. Şarkının ritmine göre yanındaki masun bebeğin kafasına su dökülüyor ve bazen gülen bazen ağlayan bebek tepkilerini izliyoruz.

Elbette, TikTok platformunda viral olan pek çok akım gibi bu akım da eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle ağlayan bebeklerin olduğu videolar pek çok kullanıcıyı rahatsız etti. Yine de birçok anne TikToker bu akıma uygun videolar ile platformda yer aldı ve inanılmaz izlenme sayılarına ulaştı.

Evde ben temizleme akımı:

İnsanlar, özellikle pandemi nedeniyle girdiğimiz gönüllü karantina sürecinde, evlerinde alternatif temizlik, güzellik ve yemek yöntemlerine merak sardı. Fakat TikTok’ta viral olan bir tane akım var ki, hem pes dedirtti hem de konunun uzmanları tarafından pek çok eleştiri aldı.

Bu akıma göre vücudunuzdaki bir beni elma sirkesi ya da onaylı olmayan bir temizleme jeli ile yok edebiliyordunuz. Akıma ait pek çok video çekildi ama uzmanlar konu hakkında kesin bir dille uyarıyorlar; sakın yapmayın.

Ben, sivilce gibi kendi imkanlarınızla yok edebileceğiniz bir şey değil. Bir uzmana görünmeden vücudunuzdaki hiçbir beni kendi imkanlarınızla yok etmeye çalışmayın. Sonu cilt kanserine kadar gidebilen tehlikelere açık olan bu akımın uzun soluklu olmaması herkes için iyi olacaktır.

Tırnak törpüsü ile diş traşlama:

Pandemi nedeniyle girdiğimiz gönüllü karantina sürecinde insanlar evlerinde keşfettikleri güzellik alternatiflerinin biraz suyunu çıkardılar. Her dönem ön dişlerle ilgili bir görünüm moda oluyor. Birkaç yıl önce tavşan diş modası vardı, şimdi ise TikTok’ta viral bile olan düz dişler moda.

İlk olarak söylemeliyiz ki, moda uğruna vücudunuzun doğal bütünlüğüyle oynamayın. İkinci olarak, böyle bir şey yapacaksanız bile evde ilkel imkanlarınızla sakın böyle bir işe kalkışmayın. Pek çok TikToker ön dişlerini bildiğimiz tırnak törpüsü ile traşlayarak yeni bir görünüm elde ettikleri videolar yayınladılar.

Elbette, işin uzmanları hemen bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundular ve böyle bir traşlama işleminin diş sinirlerini ve diş minelerini son derece kötü bir şekilde tahrip edeceğini söylediler. Geri dönülmez hasarlara neden olabilecek bu akımın gelip geçtiğini umut ediyoruz.

Tuzlu suya batırılan çilekten kurtçuk çıkarma:

Bu akım yalnızca TikTok’ta değil, uzun dönem pek çok farklı sosyal medya platformunda da viral oldu. Hatta akım, yeni bir akım yaratarak tuzlu suya batırılan çileklerden çıkan garip nesnelerin parodi videolarına dönüştü ve bu parodi akım da viral oldu.

Akımın başlangıç noktası olan videoda bir genç, marketten aldığı bir miktar çileği evde kendi hazırladığı tuzlu su karışımının içine bırakıyor. Aradan kısa bir süre geçiyor ve çileklerin içinden kurtçuk, böcek, solucan benzeri canlılar çıkıyor. Elbette akım hızla viral oluyor.

Daha sonra benzer deneyler pek çok TikToker ve diğer sosyal medya fenomeni tarafından yapıldı ancak ortaya benzer hiçbir canlı çıkmadı. Tam herkes, yahu biz neler yiyoruz, diye isyan edecekken konunun ciddiyeti tam olarak anlaşılamadan parodi akımı ile komik bir hal aldı.

Alna yüzük sürerek demir eksikliği kontrol etme:

Pek çok TikToker, uzman olmadıkları tıp alanı ile ilgili bu tip farklı bilgiler veren akımlar yaratmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Söz konusu akımda, bir kadın alnına parmağındaki yüzüğü sürtüyor ve alnında simsiyah lekeler oluşuyor. Aynı yüzüğü yanında bulunan erkek arkadaşına sürdüğü zaman ise hiçbir iz ortaya çıkmıyor.

TikToker, bunun nedeni olarak kendisinin anemi olduğunu söylüyor. Anemi bir kan rahatsızlığı ve en büyük nedeni olarak da demir eksikliği gösteriliyor. Peki, yüzük sürtme olayı bir anemi belirtisini ortaya çıkar mı? Uzmanlara göre kesinlikle hayır. Kadında iz çıkıp, erkekte çıkmamasının nedeni olarak kadınların kullandığı kimyasal makyaj malzemelerinin ciltte bıraktığı maddelerden bahsediliyor.

Anemi son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek bir rahatsızlıktır. Demir eksikliği başta olmak üzere B12 gibi vitaminlerin eksikliği nedeniyle oluşabilir. Yüzük akımı eğlenceli olsa da siz; yorgunluk, hızlı üşüyen uzuvlar, baş dönmesi, nefes darlığı gibi bir şikayet hissetmediğiniz sürece anemi olduğunuzdan süphelenmeyin. Eğer şüpheniz varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Elma suyu şişesini ısırma:

Ülkemizde olmadığına sevinsek mi üzülsek mi bilemediğimiz Martinelli isimli bir elma suyu markası bu akımın oluşmasına neden oldu. Elma suyunun oldukça sevimli, ortalama bir elma boyutunda bir şişesi var. Fakat pek çok TikToker için esas keyifli noktası içindeki elma suyu değil.

Nedendir bilinmez bir TikToker bu şişeyi ısırıyor, daha doğrusu ısırır gibi yapıyor ve çıkan sesin bir elma ısırırken çıkan ses ile aynı olduğunu keşfediyor. Bu videoyu izleyen diğer kullanıcılar kulaklarına inanamıyor ve tekrar tekrar aynı işlemi uyguluyorlar.

Sonuç olarak bu akıma ait milyonlarca video çekiliyor ve akım hızla viral oluyor. Akımın en büyük katkısının Martinelli firmasına olduğu düşünülüyor. Belki firma milyonlarca dolar harcasa böyle bir reklam yapamazdı. Belki de harcamıştır? Kim bilir?

Sizin için kısa sürede dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan TikTok sosyal medya platformunda viral olan en dikkat çekici 8 akımı listeledik. Akımlardan bazıları eleştirilerin hedefi olsa da, bazıları oldukça eğlenceli. Listedeki akımlar ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.