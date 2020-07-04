Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok, hakkında atılan iddiaların ardından büyük zarara uğradı. Hindistan’da yasaklanan uygulama, şu ana kadar 6 milyar dolar zarar etti.

Geçtiğimiz günlerde günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından TikTok hakkında oldukça çarpıcı bir gerçek ortaya çıkmıştı. Bir Reddit kullanıcısının platformda paylaştığı gönderide TikTok’un hakkımızda elde edebileceği her veriyi Çin hükümetine sattığı iddia edilmişti.

Bu olayın ardından dünya çapında milyonlarca TikTok kullanıcısı platforma tepki göstermiş ve uygulamayı cihazlarından silerek bir daha kullanmayacaklarını söylemişlerdi. Bununla birlikte pek çok ülkede yayınlanan haberlerin başlığında kullanıcıların TikTok’u hemen silmeleri gerektiği ifadesi yer alıyordu.

TikTok'un yalnızca şu ana kadar ettiği zarar:

TikTok iddialarının en büyük tepki gördüğü ülkelerden birisi de Hindistan oldu. Çin tarafından yönetilen bazı medya kuruluşlarının haberlerine göre TikTok’un sahibi olan ByteDance, Hindistanlı kullanıcılar için bugüne kadar 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ancak iddialarla yüzleşen şirket, bunun sonucunda Hindistan'da 6 milyar dolara kadar zarara uğramakla yüz yüze geldi.

Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Hindistan, geçtiğimiz günlerde TikTok’u ülkede tamamen yasakladı. Yani TikTok kullanmak isteyen vatandaşlar isteseler bile artık TikTok’u indiremez oldu. Böylece TikTok’un karşılaştığı zararın miktarı da epey arttı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan’daki TikTok olayı için bir savunma açıklayan ByteDance CEO’su Kevin Mayer, Hindistan hükümetine güven vermek için “Çin hükümetinin Hintli kullanıcıların TikTok verileri için bize hiçbir talepte bulunmadığını teyit edebilirim” ifadesini kullanmıştı. Bununla birlikte Mayer, “Gelecekte böyle bir talep alırsak bu talebe uymayacağız” cümlesini de açıklamasına eklemişti.

Ülkemizde de popüler bir uygulama olan TikTok, geçtiğimiz gün Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından inceleme altına alınmıştı. KVKK tarafından alınan inceleme kararı da geçtiğimiz günlerde TikTok hakkında ortaya atılan ve veri güvenliği endişelerini artıran iddialar sonucunda alınmıştı.