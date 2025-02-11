Bazı insanların tırnakları hızlı uzarken, bazılarınınsa çok yavaş uzuyor. Bu durum hem vücudumuzdaki vitaminlerle alakalıyken hem de farklı fizyolojik durumlara da bağlı oluyor. Mesela fark ettiyseniz, sıcak bir ortamda ya da havada tırnaklar daha hızlı uzuyor.

Vücudumuzun her bir hücresi, ihtiyacını aldığımız besinlerden ziyade ortamlardan da karşılıyor. Buna en iyi örnekse birazdan bahsedeceğimiz üzere tırnaklar…

Tırnak kökümüzde bulunan hücreler, aslında kan dolaşımına bağlı. Peki sıcakta hızlı uzamalarının bu durumla ilgisi ne olabilir?

Sıcaklık arttıkça, kan damarlarımız genişliyor.

Tıbbi olarak bu duruma vazodilatasyon deniyor. Bu durum, vücutta kan akışının hızlanmasına neden oluyor. El ve ayak parmaklarımıza daha fazla kan gitmesi, tırnak köklerine daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor.

Hücrelerin bölünme ve yenilenme süreci hızlandığı için de tırnaklar daha hızlı uzamış oluyor. Soğuk havalarda ise bu durum tam tersi olur. Vücut, hayati organları korumak için eller ve ayaklar gibi uç bölgelere daha az kan gönderiyor. Yani vazokonstriksiyon oluşuyor. Dolayısıyla bu durum, tırnak uzamasını da yavaşlatmış oluyor.

Hücre bölünmesinin hızlanması da tırnakları uzatıyor.

Tırnaklar, bildiğimiz üzere matriks adı verdiğimiz tırnak kökünden oluşuyor. Ana yapı maddesi ise keratin adlı proteindir. Tırnak büyümesi, keratinosit adı verilen özel hücrelerin bölünmesiyle gerçekleşiyor.

Hücre bölünmesi için de enerji ve besin gereklidir. Sıcak havalarda metabolizma, daha çok hızlanıyor ve hücrelerin yenilenmesi için daha fazla enerji sağlamış oluyoruz. Tırnak kökündeki hücreler de bu süreçten etkilenerek daha hızlı bölünüyor ve uzama hızlanmış oluyor.

Metabolizma hızı da uzamaya etki ediyor mu?

Metabolizma, kısaca vücudun enerji üretme ve kullanma sürecidir. Yüksek sıcaklıklarda metabolizmamız daha hızlı çalışır. Çünkü vücudumuz, ısısını dengelemek için terleme gibi mekanizmaları devreye sokuyor.

Bu süreç de tahmin edileceği üzere hücre yenilenmesini ve büyümesini hızlandırıyor. Kış aylarında ise bu, tam tersi gerçekleşiyor.

Denizde, havuzda ya da bulaşık yıkarken tırnaklarınızın daha hızlı uzadığını gözlemlediniz mi?

Mutlaka bir kez de olsa bu durumu yaşamış olmalısınız. Çünkü bu durumun nem ile yakından bir ilgisi var. Ancak nem, sadece dıştan alınmamalı. İçeriden aldığımız nem de bu duruma etki ediyor. Nem ve su, tırnakların sağlıklı uzaması için oldukça önemlidir. Sıcak havalarda terlememiz artıyor ve daha fazla su tüketiyoruz. Bu, tırnakların kurumasını önlerken kırılmalara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Deniz, havuz ya da duş gibi nemli bir ortamda ise tırnaklarımız, hızlı uzamaya daha meyilli oluyor. Kışın hava da çok kuru olduğu için daha kırılgan tırnaklara sahip olmamızın nedeni de tam olarak bu.

D vitaminini es geçmememiz gerek.

D vitamini, tırnakların sağlıklı uzaması için oldukça önemlidir. Kendisi vücutta, kalsiyum emilimini destekliyor. Bu da keratin üretimini artırarak tırnakları güçlendirmiş oluyor. Bunun yanında Güneş ışığının da vücudumuzun D vitamini üretmesine yardımcı olduğunu unutmamamız gerek.

İşte tüm bu sebepler, kış aylarında tam tersi olarak gerçekleştiği için sıcak ortamda ve havada tırnaklarımız, normalde olduğundan daha hızlı bir uzama eğilimi gösterebiliyor.

Tırnaklarla ilgili diğer merak edilenler: