Ellerimizdeki parmakların üzerinde yer alan tırnaklar, birçok işlev için yardımcı olmaya yarıyor. En önemlisi iyi bir tutuş sağlayan tırnaklar, ayaklarımızda da aynı işlevi mi yerine getiriyor?

Çift katmanlı keratinden oluşan bu yapılar, aslında biz fark etmesek de bizleri dış etkenlere karşı koruyorlar.

Günlük hayatta ellerimizi daha fazla kullandığımız için el tırnaklarımızın, ayak tırnaklarından daha ‘işlevsel’ olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak en az el tırnaklarımız kadar, ayak tırnaklarımız da bir o kadar önemli görevlere sahip.

Tırnak, insandan hayvana kadar parmak uçlarının dış kısmını örten bir tabakadır.

Keratin dediğimiz sertleşmiş proteinden oluşan tırnaklar, aslında sağlığımız açısından da bize pek çok bilgi verebiliyor. Mesela el tırnaklarımızın üzerinde yer alan beyazlıkların, vitamin eksikliğini gösterdiğini bugüne kadar birçok kez duymuşsunuzdur. Bu gibi birçok sorunun da habercisi olan tırnaklar, sandığımızdan daha önemli işlevlere sahip.

Biz zannetmesek de bir cismi tutmamızı kolaylaştıran aslında tırnakladır. Şekli ve yapısı, kişiden kişiye değişse de işlevi hep aynıdır.

Gelelim ayak tırnaklarına…

Ayak, birçok insan için pek iç açıcı bir görüntü sağlamıyor. Hâl böyle olunca üzerindeki tırnakların bakımı da bir o kadar önemli oluyor. Ancak bunun yalnızca ‘estetikle’ ilişkili olduğunu düşünmek, büyük bir yanılgı olacaktır. Çünkü ayak tırnaklarımız olmasa, belki doğru düzgün yürüyemiyor olabilirdik.

Ayağımızı bir sehpaya çarptığımızda oluşan acıyı anımsadınız mı? Ya da serçe parmağın kapıya çarptığı anda oluşan müthiş acı… İşte tüm bunlar, tırnak varken oluşan acı. Bir de olaya tırnağımızın olmadığı hâliyle bakın, durumun ne kadar çekilmez olduğunu anlayacaksınız.

Ayak tırnaklarımız, darbelere karşı muazzam derecede dayanıklıdır.

Tabiri caizse bir ‘kalkan’ görevi gördüğünü söylemek, yanlış olmayacak. Çünkü ayağımızı olabilecek tüm dış etkenlerden koruyan, ayak tırnaklarımız oluyor. Tıpkı ellerimizde olduğu gibi…

Ayrıca ayak tırnaklarımız, zemini algılamamızda büyük kolaylık sağlıyor. Bir betona ya da toprağa dokunduğunuzda, bu sert ya da yumuşak yapıyı tırnaklarımızla kolayca algılayabiliyoruz. Tırnağımızın olmadığı bir senaryoda ise bu durum pek mümkün görünmüyor.

Bir bonus bilgi daha verelim: Yukarıda el tırnaklarımız için bahsettiğimiz şey, ayak tırnaklarımız için de geçerli. Vücut sağlığımız hakkında bir ipucu edinmek için ayaklarımıza bakmamız yeterli olacaktır. Rengi, dokusu ve şekil bozuklukları, tiroid ya da karaciğer gibi kronik sağlık sorunlarının bir habercisi olabilir.

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