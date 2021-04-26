Steam'de yüzde 75 fiyat indirimi alan ve Apex Legends'ın yeni sezonundan referanslar içerdiği açıklanan Titanfall 2, bu iki gelişmenin bir araya gelmesi ile Steam'deki en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı.

Apex Legends, ilk kez piyasaya sürüldüğünde büyük bir ilgiyle karşılanmış olsa da uzun vadede battle royale türünün öncüleri olan PUBG ve Fortnite'ın bariz bir şekilde gerisinde kalmıştı. Ancak görünen o ki hem Apex Legends'ın yaklaşmakta olan 9. sezonu hem de Steam'de yapılan yüzde 75'lik indirim, Respawn Entertainment'ın bir başka oyunu olan Titanfall 2'ye yaradı.

2016 yılında oyunseverler ile buluşan Titanfall 2, 4 Mayıs'ta başlayacak Apex Legends 9. sezonda Titanfall 2'den referanslar bulunacağının açıklanması ve Steam'de hem Türkiye hem de yurt dışındaki oyunseverler için muhteşem bir indirim kampanyasına dahil olmasıyla birlikte şu ana kadarki en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı.

5 yıllık bir oyun olan Titanfall 2, Steam indirimi sonrası en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaştı

Tüm oyunların Steam verilerini paylaşan steamcharts.com'a baktığımızda Titanfall 2'nin 25 Nisan Pazar günü (dün), 16.958 anlık oyuncuya ulaştığını görüyoruz ki bu sayı, Titanfall 2'nin şu ana kadar Steam'de görmüş olduğu en yüksek anlık oyuncu sayısı. Titanfall 2, Haziran 2020'de Steam'de ilk kez yayınlandığında dahi maksimum 13.427 anlık oyuncuya ulaşmıştı.

Titanfall 2, anlık oyuncu sayısında kısa süreliğine de olsa tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış olsa da 30 günlük ortalamalara baktığımızda en yüksek değerin epey altında bulunuyor. Zira son 30 günde Titanfall 2'nin ortalama oyuncu sayısı 4.290,2 olurken; Steam'de çıkış yaptığı ilk ay olan Haziran 2020'de ortalama 8.395,4 oyuncu bulunuyordu.

Sizler de Titanfall 2'ye bir şans vermek isterseniz buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Normal şartlarda 199 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Titanfall 2: Ultimate Edition, almış olduğu indirim ile şu anda 49,75 TL fiyat etiketiyle oyunseverler ile buluşuyor. Ayrıca aylık 29 TL fiyata sahip olan EA Play aboneleri, Titanfall 2'yi ek bir ücret ödemeden deneyimleyebiliyorlar.