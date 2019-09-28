Tofaş, bugün yaptığı bir açıklamayla ülkemizdeki üretimine ilk kez 2000 yılında başlanan Fiat Doblo'nun toplamda 2 milyon adet üretildiğini duyurdu. Bu sayının yaklaşık 1,5 milyonu ise ihraç edildi.

Günümüzde 80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve 2000 yılında dünya pazarlarına ihraç edilmek suretiyle ilk defa Doblo araçlarının üretimine başlayan Tofaş, bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla üretimlerine Türkiye’de devam edilen Fiat Doblo’nun 2 milyon adet üretim barajını aştığını duyurdu.

19 yıldır üretimleri ülkemizde devam eden Fiat Doblo, 2013 verilerine göre 7 milyar TL satış gelirine ulaşmış ve 434 milyon TL net kâr elde etmişti. Yine bu kapsamda Tofaş, Türkiye’de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati (Fer Mas) markalarının satış ve satış sonrası operasyonlarını üstlenmekte ve Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları için de üretim yapmakta.

2 milyon Doblo’nun 1,5 milyonu ihraç edildi:

Açıklamanın en dikkat çeken noktasıysa Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun sözleri oldu. Tofaş’ın uluslararası pazarlarda oldukça iyi işler çıkardığını ve Türkiye’yi küresel ölçekte başarıyla temsil ettiğini belirten Eroldu’nun sözlerinden en dikkat çekenler ise şunlar oldu:

“Doblo projesindeki deneyimlerimizin, şirketimizin yeni projeleri fabrikamıza çekilebilmesinde önemli etkisi oldu. Üretimi 2 milyon adedi geçen Fiat Doblo'nun yaklaşık 1,5 milyon adetini ihraç etme gururunu yaşıyoruz. Fiat Doblo, ABD’den Avrupa’ya, dünyanın pek çok farklı ülkesinde güvenle kullanılmakta ve 4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.”

Bu kapsamda Tofaş, günümüzden yaklaşık 4,5 yıl önce 2015’in Nisan ayında, Fiat Doblo üretimlerinin 1,5 milyon adet barajını aştığını belirtmişti. Aradan geçen süre zarfında 500 bin adetten fazla üretim yapan firma, bu başarısıyla ülkemizdeki otomotiv sektörünün öncülerinden olmaya da devam ediyor.

Fiat Doblo, günümüz itibarıyla Türkiye’nin en çok satan hafif ticari araçları arasında yer alıyor. Ayrıca Tofaş, Doblo’nun üreticisi konumunun yanında aracın fikri ve sınai haklarını da elinde bulunduruyor.