Türkiye'nin en önemli otomotiv üreticilerinden TOFAŞ, gittikçe büyüyen çip tedarik krizi nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Kısa süre önce de bir başka büyük otomotiv üreticisi Oyak Renault, üretime ara verme kararı aldığını duyurmuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şirketlerin bir bir üretime ara vermesine ya da üretim kapasitelerini geçici olarak daraltmalarına neden olan yarı iletken çip krizi, tabii olarak Türkiye’deki şirketleri de derinden etkiliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan TOFAŞ, üretime ara verme kararı aldığını duyurdu.

TOFAŞ, Oyak Renault'nun ardından üretime ara vereceğini duyuran Türkiye’deki ikinci otomotiv üreticisi oldu. Paylaşılan bilgilere göre TOFAŞ, 19 Mart Cuma gününden 5 Nisan Pazartesi gününe kadar iki hafta boyunca üretim gerçekleştirmeyecek.

TOFAŞ, konuyla ilgili olarak KAP’a bildirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. TOFAŞ, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşen kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

TOFAŞ, söz konusu bildirimde “Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği” bölümünde bir etki beklenmediğini ifade ederken; işçi çıkarma konusuyla ilgili olarak da “İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.” ifadelerini kullandı.