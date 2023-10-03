Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yeni model hakkında açıklama yaptı. Karakaş, sedan veya cross coupe olması planlanan modelin 2025 başı yollarda olacağını belirtti.

T10X modelinin ilk teslimatlarını nisan ayında gerçekleştiren Togg, geçtiğimiz günlerde eylül ayında 2 bin 204 teslimat gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bununla birlikte T10X’in toplam teslimat sayısı 5 bin 600 seviyelerine ulaşmıştı. Teslimatlar artmaya devam ederken diğer Togg modellerinin ne zaman geleceği merak konusuydu.

Bu konuda açıklama, direkt olarak Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan geldi. Ekonomim'in aktardığına göre Karakaş, C segmentinde olacak yeni model hakkındaki hedeflerini açıkladı.

Sedan veya cross coupe olarak gelebilecek yeni binek model, 2025 yılında yollarda olacak

Gemlik’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Togg CEO’su, C segmentinde olacak yeni bir binek model üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Rüzgar direncini ve gençlerin tercihlerini dikkate aldıklarını belirtirken modelin, sedan veya cross coupe olarak karşımıza çıkabileceğini de ekledi.

Açıklamalara göre yeni modelin tasarımının 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Aracın yollarda olacağı tarih için ise 2025 yılının başı işaret ediliyor.

Bunların yanı sıra, fabrikada ikinci vardiyaya geçildiğini, bu şekilde artık günde 280 adet araç üretebilir hâle gelineceği de açıklamalar arasında yer aldı. Karakaş’a göre bir vardiyada günde 170 adet üretiliyordu. Togg CEO’su, son olarak yıl sonuna kadar 1 milyar 800 milyon avro toplam yatırım tutarına ulaşılmasının beklendiğini ekledi.