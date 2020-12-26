"Türkiye'nin otomobili" olarak tanıtılan TOGG, uzun zamandır merakla beklenen otomobil hakkında heyecan verici bir Twitter paylaşımı gerçekleştirdi.

Yerli otomobil fikri çok uzun süredir Türkiye'nin zihninde yer alıyordu. Geçtiğimiz yıllarda da TOGG adı verilen yerli elektrikli için "Beş Babayiğit" olarak adlandırılmış olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu işbirliğine gitmişti. Kök Grubu daha sonra gruptan ayrılmıştı.

TOGG ile ilgili olarak yapılan paylaşım bir anda gündem oldu. Türkiye'nin otomobili resmi Twitter hesabından, aracın 1 yıllık süredeki gelişiminin yarın açıklanacağına dair bir duyuru yapıldı.

1 yılda neler yapıldı?

TOGG için süreç oldukça heyecanlı olarak ilerliyor. Aracın daha önce ortaya çıkan görselleri de güçlü bir SUV göreceğimizin habercisi olmuştu. Ayrıca Türkiye'nin bu yolculuktaki tek amacı da ortaya bir araba çıkarıp kenara çekilmek değil. TOGG bir elektrikli otomobil olacak. Dünyanın geri kalanında da pek çok farklı otomobil üreticisi elektrikli otomobillere yönelmiş durumda. Bu yeni teknolojiye sahip otomobiller de yaygın bir şarj istasyonu ağına ihtiyaç duyacak. Bu alanda da çalışmalar başlamıştı.

Araç için yapılan çalışmalar arasında Türkiye'nin ilk lityum karbonat tesisinin açılması da yer alıyordu. Bu tesis sadece TOGG'a hizmet etmesi için açılmasa da özellikle batarya anlamında aracın faydalanacağı bir tesis olacak.

Gözler 27 Aralık'ta

Yapılan paylaşıma göre yerli ve milli elektrikli otomobilin son 1 yıldaki yolculuğu, 27 Aralık'ta saat 11:00'de yapılacak olan yayınla Türkiye'nin bilgisine sunulacak. Aracın gelişim süreci ve şu anki durumu hakkında önemli açıklamalar yapılması planlanıyor.

TOGG ile birlikte Türkiye de kendi elektrikli otomobilini üreten ülkeler arasında yer alacak. Yerli SUV'miz TOGG hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu otomobilin fiyat aralığı size göre nasıl olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.