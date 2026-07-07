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Üretimi Biten Fiat Egea'dan Bugüne Kadar Kaç Adet Üretildiği Açıklandı

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Geçen hafta üretimi biten popüler otomobil Fiat Egea'dan bugüne kadar kaç adet üretildiği açıklandı.

Üretimi Biten Fiat Egea'dan Bugüne Kadar Kaç Adet Üretildiği Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en çok satan otomobil modellerinden biri olan Fiat Egea, geçtiğimiz günlerde artık yolun sonuna gelmişti. Sevilen otomobilin Bursa’da gerçekleştirilen üretimi, 1 Temmuz 2026 tarihiyle resmen sona ermiş ve son Fiat Egea banttan indirilmişti. 2015’ten beri yollarda olan modelin yenisini artık göremeyeceğiz.

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Peki 2015’ten beri üretimde olan Egea’dan şimdiye kadar kaç adet üretildi? Tofaş tarafından Egea’ya özel bir veda açıklaması yayımlandı. Bu açıklamada Türkiye tarihinin en önemli modellerinden biri olmayı başaran otomobilden kaç adet üretildiği gibi detaylara yer verildi.

İçerikten Görseller

Üretimi Biten Fiat Egea'dan Bugüne Kadar Kaç Adet Üretildiği Açıklandı
agea

11 yılda 1 milyon 417 bin 47 üretim yapıldı

agea

Tofaş tarafından yapılan açıklamalara göre 11 yıl boyunca toplamda 1 milyon 417 bin 47 adet Fiat Egea üretimi gerçekleştirildi. Tofaş imzalı Egea projesi 1 milyar euroluk yatırım ile hayata geçirilmişti ve Bursa’daki fabrikadan dünyaya uzanmıştı.

Başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de uygun fiyatı, yakıtı, sorunsuzluğu gibi nedenlerden dolayı herkesin tercih ettiği bir model hâline gelmişti. Sedan ile başlayıp hatchback’ten Cross Wagon’a kadar değişen birçok farklı versiyonu gelmişti. Egea’nın 40’tan fazla ülkeye 671 bin 5 adet ihraç edildiği de açıklamada bildirildi.

En yüksek Egea üretimi 2017 yılında 178 bin 587 adet ile gerçekleşti. O yıl 128 bin 623 adet ile ihracat rekoru da kırıldı. Türkiye pazarı için en yüksek üretim ise 126 bin 944 adet ile 2023 yılında gerçekleşmiş. 2026 haziran sonunda Türkiye’de toplam 745.671 adet Egea satıldığını da son olarak ekleyelim. Bunlardan 565 bin 97’sini sedan, 150 bin 896’sını Egea Cross, 29 bin 678’ini hatchback ve station wagon oluşturuyor.

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Araba Fiat

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