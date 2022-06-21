"TOTAL" isimli akaryakıt istasyonlarının ismi TotalEnergies olarak değişecek. Yeni istasyonlar, elektrikli otomobillere de hizmet verecek. TotalEnergies istasyonları, çevre dostu da olacaklar.

Akaryakıt sektöründe köklü markalardan bir tanesi olan TOTAL, isim değişikliğine gitti. Araç sahibi vatandaşlar bundan sonra "TOTAL" başlıklı istasyonları daha az görecekler. Bunun yerine "TotalEnergies" isimli istasyonlardan akaryakıt alacaklar. Şirketin İstanbul Başakşehir'de bulunan istasyonu, TotalEnergies'e dönüştürülen ilk lokasyon oldu.

TotalEnergies, yeni nesil istasyon olarak hizmet verecek. Hatta 165 ülkede tercih edilen çevre dostu derecelendirme sistemi LEED Platinum Sertifikası, TOTAL ile ilk kez Türkiye'ye gelmiş oldu. Başta güneş enerjisinden faydalanan TotalEnergies, buharı ve suyu da geri dönüşümlü olarak kullanacak.

TotalEnergies istasyonları, elektrikli otomobillere de hizmet verecek

Yeni nesil TOTAL akaryakıt istasyonları, elektrikli otomobillere de hizmet verecek. TotalEnergies istasyonlarında bulunan elektrikli şarj istasyonlarına "Otojet EV" ismi verilecek.

Güzel Enerji (TOTAL'in çatı şirketi) Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Enerji endüstrisi, azalan kaynakları ve hızla artan talebi yönetmek üzere dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ediyor. Güzel Enerji, bu dönüşümün öncülüğü hedefiyle OYAK’ın köklü tecrübesi ve TotalEnergies'in küresel gücünü buluşturuyor. TOTAL İstasyonlarının TotalEnergies'e dönüşümü ile birlikte istasyonumuz, temiz bir geleceği hedefleyen enerjinin yeni yüzünü temsil ediyor. Hedefimiz, yeni nesil TotalEnergies istasyonlarımızda sunduğumuz deneyimlerle tüm misafirlerimizi evlerinde hissettirmek. Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. TotalEnergies ile yeni nesil enerji, daha iyi gelecek.