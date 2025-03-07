Toyota, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni elektrikli SUV'u bz3X'i tanıttı. Toyota'nın en ucuz elektrikli arabası olarak kayıtlara geçen bz3X, 1 saatte 10 bin sipariş aldı.

Japon otomobil devi Toyota'dan elektrikli otomobil pazarını karıştıracak bir hamle geldi. Şirket, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte bz3X olarak isimlendirdiği yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Bu otomobil, Toyota'nın en ucuz elektrikli arabası olarak kayıtlara geçti ve fiyatı da hiç fena değil.

Toyota'nın 4.600 mm uzunluğunda, 1.875 mm genişliğinde ve 1.645 mm yüksekliğinde olan yeni SUV modeli, oldukça şık bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın ön kısmında incecik şerit LED'lerle desteklenen ışık barı şeklindeki farlarla karşılaşıyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları ile arka kısımdaki ince tasarımlı ışık barı da dikkatlerden kaçmayan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Toyota bz3X

Toyota bz3X'in iç tasarımı da oldukça güzel görünüyor. 8.8 inç tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde ses tanıma özelliği de sunan 14.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Ayrıca bu otomobilin NVIDIA Drive AGX Orin X tarafından desteklenen akıllı sürüş sistemi Momenta 5.0'e sahip olduğu bilgisini de verelim. Toyota bz3X, bu teknoloji sayesinde paralel ve uzaktan kumandayla park etme gibi ultra gelişmiş 25 ADAS teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u, 150 kW ve 165 kW güç seçeneği sunan iki motor çeşidi ile geliyor. Menzil tarafında ise CLTC standartlarına göre 430 kilometreden başlayıp 610 kilometreye kadar uzanan batarya seçeneklerini görüyoruz.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre bz3X'in başlangıç fiyatı, sadece 15 bin dolar. En yüksek paketi satın almak isteyen tüketicilerin ise 22 bin dolar ödeme yapmaları gerekecek.

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli, lansman sırasında çok büyük ilgi gördü. Şirket, Çin'deki etkinlik devam ederken otomobilini ön siparişe açtı. Yaklaşık 1 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapan Toyota yetkilileri, sipariş sayısının 10 bin adede ulaştığını söylediler. Yapılan açıklamada sunucularda yavaşlama yaşanacak kadar büyük bir ilginin olduğu ifade edildi.