Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Kolları Sıvadı: Yeni Dev Batarya Merkezi Açıldı!

Toyota, küresel elektrikli araç rekabetinde vites yükseltiyor. Şirket, Kuzey Amerika’daki elektrikleşme hamlesini ivmelendirmek amacıyla ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Saline kentinde yeni bir batarya merkezi kurdu.
Yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik devasa alana kurulan "Kuzey Amerika Toyota Batarya Merkezi" (TBC), hammadde tedarikinden yeni nesil batarya teknolojilerinin geliştirilmesine, araç entegrasyonundan geri dönüşüme kadar elektrikli otomobillerin tüm kalbini yönlendirecek.
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Yeni nesil elektrikli araç teknolojilerine odaklanılacak
Açılan yeni merkez, Toyota’nın tam elektrikli ve hibrit modelleri için adeta bir Ar-Ge üssü olarak çalışacak. Bölgedeki üretim fabrikalarıyla doğrudan entegre çalışacak tesis sayesinde mühendisler, elektrikli otomobillerin en kritik bileşeni olan bataryaların menzilini artırmak, şarj sürelerini kısaltmak ve kullanım ömrünü uzatmak için saha verileri doğrultusunda çözümler üretecek.
Şirket, çoklu teknoloji yaklaşımıyla hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit araçlar için daha dayanıklı ve yüksek performanslı bataryalar geliştirmeyi hedefliyor.
Geleceğin elektrikli araç mühendisleri yetişecek
Toyota'nın elektrikli otomobil atağı sadece üretimle sınırlı kalmıyor. Şirket, Michigan Üniversitesi Elektrikli Araç Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü akademik iş birliği kapsamında yeni tesisi araştırmalara açacak.
Bu adım sayesinde hem elektrikli araç teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştirilecek hem de geleceğin batarya mühendisleri yetiştirilecek.