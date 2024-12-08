Toyota'nın CUE6 isimli robotu, yaklaşık 25 metre uzaklıktan basket atarak insansı robotlara ait en uzak basket rekorunu kırdı.

Yaklaşık 4 buçuk yıl önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Toyota'nın insansı robotu CUE3'ün ardı ardına 2.020 başarılı serbest atış yaparak Guiness Dünya Rekoru kırdığını aktarmıştık. CUE projesi, şu anda altıncı nesil insansı robotu üzerinde çalışıyor ve CUE6 da epey zorlu bir dünya rekorunu kırmış durumda.

Guiness tarafından paylaşılan bilgilere göre CUE6, 24,55 metre uzaklıktan başarılı bir atış yaparak insansı bir robot tarafından atılan en uzak basketbol şutu rekorunu kırmayı başardı. Bu mesafenin ne kadar uzun olduğunu şöyle açıklayabiliriz, NBA maçlarının oynandığı sahalar 29 metre uzunluğa sahip.

CUE6'nın rekor kırdığı atışın videosu:

CUE6'nın atışındaki dikkat çeken noktalardan biri, neredeyse sahanın bir ucundan diğerine basket atıyor olmasına rağmen "bilek atışı" denen şekilde topu potaya göndermiş olması. Profesyonel basketbolcular, süre bitmek üzereyken sahanın bir ucundan diğerine atmak zorunda kaldıklarında göğüs atışı denen, daha güçlü ama isabet oranı daha zayıf bir atış şeklini kullanırlar. CUE6 ise bu kadar uzak mesafeden tıpkı bir serbest atış kullanır gibi bilek atışı deniyor ve başarılı oluyor.

Elbetteki CUE projesini değerli kılan basket atan bir robot geliştirilmiş olması değil. Bu robot, gerçek anlamda bir yapay zekaya sahip. Bu yapay zeka sayesinde hatalarından ders alıyor, daha iyi bir atış için hedefleme yöntemini iyileştiriyor, duruşunu, kol hareketini ve hatta uyguladığı gücü optimize ediyor. Bu sayede Bir sonraki atışı, önceki atışından daima daha iyi oluyor.