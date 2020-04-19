Toyota Yeni Hatchback Hamlesiyle Piyasayı Kızıştıracak

Toyota yeni bir sportif Hatchback çıkartmaya hazırlanıyor. GR Corolla adında olacağı tahmin edilen aracın 2022 yılında çıkması bekleniyor. GR Yaris'i andıran araç Yaris'le aynı motoru kullanıyor.

Birkaç ay önce, Toyota'nın yeni bir Corolla sportif Hatchback üzerinde çalıştığını öğrenmiştik ve iddia edilenlere göre bu araç GR rozetine de sahip. Toyota Corolla Hatchback, şu anda ABD serisinin bir parçası olarak bulunuyor ancak sportif Hatchback'ler daha önemli bir parça demek yanlış olmaz. Bu araçlar herkese göre değil ancak Honda and Volkswagen gibi rakipler bunlara bağlı gözüküyor.

Car and Driver'ın raporuna göre, Toyota sadece Avrupa'da değil Amerika'da da yeni bir Corolla sportif Hatchback çıkartma planlarıyla ilerliyor. İddia edilenlere göre yeni sportif Hatchback piyasaya 2022 yılında çıkacak. Toyota GR Corolla, 257 beygir gücü sağlayan turbo beslemeli 1,6 litre 3 silindirli motora sahip olacağı söyleniyor. Bu motor sizlere tanıdık gelebilir çünkü GR Yaris de aynı motoru kullanıyor. Ayrıca, 257 beygir gücü 3 silindirli bir motor için hiç de fena değil.

Yeni Corolla'da düz vites seçeneği bulunacak:

Corolla, motor konusunda GR Yaris'e benzese de Yaris'te bulunan tüm tekerlerden çekiş sistemi yeni Corolla'ya taşınmayacak. Bu sistemin Corolla'da neden olmayacağı bilinmiyor ancak aracın aşırı ağır olmaması için sistemin kullanılmadığını iddia eden birçok kişi bulunuyor. Araç hakkında meraklılarını sevindirecek iyi haberler de mevcut. Bunlardan biri aracın düz vites seçeneğinin olmasıyken diğerleriyse mühendislerin aracı daha sert ayarlı süspansiyonla, daha sert frenlerle ve yaz lastiği kullanılan daha geniş tekerleklerle birlikte tasarlamış olması.

Koronavirüs salgını nedeniyle GR Corolla'nın pazara çıkmasında birtakım gecikmeler yaşanabilir ancak bunun hakkında konuşmak için biraz erken. Çıkış tarihi kadar aracın fiyatı da merak edilenler arasında bulunuyor. Corolla'nın bulunduğu segmentte güçlü konumda olan Volkswagen GTI ve Honda Civic Type R'nin fiyatının 30-36 bin dolar arasında değiştiğini göz önüne alırsak Corolla'nın da bu bantta olacağını söyleyebiliriz.