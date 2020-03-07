Gerek dış tasarımıyla gerekse arabanın içinde barındırığı özelliklerle son zamanların en ilgi çekici arabası Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport'un Türkiye fiyatı açıklandı. Kendine has görünümüyle yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek olan bu arabanın özellikleri sürücüleri memnun edecek gibi duruyor.

Toyota’nın en yeni ve güçlü arabalarından birisi olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un Türkiye pazarına gireceği gün, araba tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Kendine has görünümüyle müşterilerin ilgisini çeken arabanın Türkiye satış fiyatı açıklandı.

Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, araba inci beyazı dış renk ve metalik siyah renkli tavan ile pazara çıkıyor. Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un arka tamponu metalik siyah renginde olacak. Arabada bulunan yan koruma plastikleri ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar arabaya karakteristik bir hava katıyor. Bu modelin tamamen kendine has olduğu kilometrelerce öteden belli oluyor.

Arabanın gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çevresi ile muazzam bir bütünleşme yakalıyor. Aynı zamanda RAV4 Hybrid Passion X-Sport modelinin iç mekân tasarımında kullanılan siyah spor deri döşeme ve siyah iç tavan oldukça ilgi çekici. Arabanın özellikleri bitti mi? Elbette ki hayır. Arabanın iç tasarımda 7 inç dokunmatik multimedya ekran ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı mevcut. Ayrıca arabanın içinde akıllı telefonların şarj edilebilmesi için kablosuz şarj ünitesi de var.

4,4 l/100 km ortalama yakıt tüketimine ve 101 g/km CO2 emisyonuna sahip olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmaya geliyor. Tüm bunların yanı sıra Toyota tarafından yeni geliştirilen bir özellik olan “akıllı dört çeker sürüş” teknolojisi de bu arabada mevcut.



Çoğu arabada Mekanik AWD sistemi kullanıyor fakat bu arabada daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi tercih edildi. Bu da arabanın şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunmasına, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlamasına yardımcı oluyor. Bu güzel arabanın Türkiye’deki satış fiyatı ise 442.740 TL olarak belirlendi.