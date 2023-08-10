Trendyol'un hem masaüstü hem de mobil sürümlerinde hesaba kayıtlı kredi kartları "silindi". Ancak masaüstü sürümde sipariş tamamlama sayfasında gözükmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcıları şüpheye düşüren bir hatayla karşı karşıya. Platform üzerinde daha önce kaydettikleri kartları kontrole etmek isteyen müşteriler, kartlarını görememeye başladı. Yaşanan hata sonucunda kayıtlı kartlar sayfası, Trendyol’un hem mobil hem de masaüstü sürümlerinde böyle gözüküyor: Trendyol mobil uygulamasında Kayıtlı Kartlarım sayfası böyle görünüyor: Trendyol masaüstü sürümünde Kayıtlı Kartlarım sayfası böyle görünüyor: Sorunun kaynağı henüz bilinmezken alışveriş sayfasında farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Alışverişi tamamlama sayfasına gittiğimizde mobil uygulamada kartlar gözükmemeye devam ederken masaüstü sürüme giriş yaptığımızda hesabımıza kayıtlı kartları görebiliyoruz: Masaüstünden alışveriş yaparken. Mobilden alışveriş yaparken. GÜNCELLEME: Sorun kısa süreliğine yaşandı, teknik bir aksaklıktan kaynaklandı. Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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