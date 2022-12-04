Trendyol, Restoran Yorumlarında Siparişleri Gösteriyor

Son dönemde gittikçe daha popüler hale gelen Trendyol Yemek’te, restoranlara yapılan yorumlarda verilen siparişlerin içeriği de görülebilir hale geldi. Bu değişiklik sonrasında bazı restoranların, kendilerine sipariş verip 5 yıldızlı yorumlar yaptığı gözlemlendi.

Herhangi bir şey alırken ya da bir hizmete ihtiyaç duyduğumuzda mutlaka puanlardan fikir alıyoruz. Bu durum elbette ki yemek sipariş ederken de değişmiyor. Hepimiz en iyi yemekleri bulabilmek için puanlara güveniyoruz.

Bu durumdan elbette ki restoranlar da farkında. Bazı restoranların, rakiplerinin öne geçebilmek ve daha fazla müşteri çekebilmek adına kendi kendilerine su, ayran gibi siparişler verip sonra da kendilerine 5 yıldızlı yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Trendyol’un yorumlarda sipariş içeriklerini de paylaşması bu durumu gün yüzüne çıkardı.

Ayran söyleyip lahmacun övenler, bir su sipariş edenler…

Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan bir restoran sahibi “Benim trendyol yemekte restoranım var paket limitlerini ayarlamak için noktasal olarak işaretleme yapıp fiyat atıyoruz, belirli bir noktayı limiti 1 TL olarak ayarlar ve sipariş verebilir.” diyerek hileci restoranların nasıl bir yöntem izlemiş olabileceklerini de gözler önüne seriyor.

Gelin bu örneklere beraber bakalım:

Gördüğünüz gibi bu restoran yorumlarında bahsedilen ürünlerle siparişlerin içerikleri arasında farklar bulunuyor. Kaldı ki bugün herhangi bir restoranın sadece su getirmeyeceğini biliyoruz. Su sipariş edenlere lahmacun ya da kebap ikram gönderen aşırı fantastik restoranlar söz konusu değilse birilerinin puanlama sistemini manipüle etmeye çalıştığı görülüyor.

Ayrıca bu yorumların genellikle daha geçmişteki siparişlerden geldiği gözüküyor. Yani bir noktada, sahte yorumlar gerçek yorumlara etki edemeyecek noktaya kadar gerilemiş. Özellikle inceleme sayısı arttıkça, her bir yorumun ağırlığı da azaldığı için restoranlar bu yöntemden vazgeçmiş olabilir.