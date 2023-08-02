Trendyol, Yemek ve Hızlı Market hizmetlerinde en çok sipariş verilen ürünleri açıkladı. Paylaşılan sonuçlar, Türkiye'nin yemek konusunda geleneksel, tatlı konusunda ise yenilikçi olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol, "Yemek" ve "Hızlı Market" hizmetleriyle ilgili güncel verilerini paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye'de en çok hangi yemeklerin ilgi gördüğünü ortaya koydu. Ayrıca market alışverişini Trendyol'dan gerçekleştirmeye alışan iller ve tüketicilerin en çok sipariş ettikleri ürünler de belli oldu.

Trendyol tarafından yapılan açıklamalara göre Trendyol Yemek'te öğle ve akşam yemekler için en çok sipariş edilen ürün, Türkiye'nin geleneksel yemeklerinden lahmacun oldu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip ederken kullanıcılar, içecek olarak en çok ayran sipariş ettiler.

Büyükşehirler, Trendyol Yemek hizmetini daha çok kullanıyor

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki en büyük üç şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara, Trendyol Yemek kullanımında zirvede. İstanbul'da Trendyol Yemek'in en çok kullanıldığı ilçeler ise Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’dı. Trendyol; Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin'in de Trendyol Yemek uygulamasını benimsediğini açıkladı. Buradan, büyükşehirlerdeki tüketicilerin Trendyol Yemek hizmetini sıklıkla kullandıklarını anlıyoruz.

Trendyol Yemek verilerine göre tüketicilerin en çok tercih ettikleri tatlılar, sırasıyla waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklavaydı. Kullanıcılar, kahvaltılarında ise simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma tercih ettiler. Kimileri için olmazsa olmazlar arasında yer alan çorba kategorisinde ise mercimek çorbası başı çekti. Bunu ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça çorbası takip etti.

Trendyol Hızlı Market hizmetinde en çok sipariş verilen ürünler sebze ve meyvelerdi

Trendyol Hızlı Market verileri ise en çok sipariş edilen ürünlerin sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips olduğunu ortaya koydu. Tüketiciler, Trendyol Hızlı Market hizmetini en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında kullandılar. Ayrıca bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips ve gofret gibi atıştırmalıklarla salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta gibi kahvaltılık malzemeler de sıklıkla sipariş edildi...