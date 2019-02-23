Türk Astronom, Devasa Olduğu Kadar Tuhaf Bir Yıldız Keşfetti

Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, bilim dünyasının ilgisini toplayacak bir 'tuhaf dev yıldız' keşfetti.

2 yıl boyunca süregelen araştırmaları sonucu, tuhaf ve sıcak olan dev bir yıldız keşfettiğini açıklayan Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi için bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Kılıçoğlu verdiği röportajda keşfini şu şekilde açıkladı:

"Yıldızlar, genelde kütlece yüzde 73 oranında hidrojen, yüzde 25 oranında helyum, geri kalan yüzde 2'lik küçük kısımda ise diğer elementlerden oluşuyor. Ancak 'kimyasal tuhaf' olarak adlandırılan ve evrende örnekleri az sayıda bulunan bazı yıldızların yüzeylerinde bol olması beklenmeyen krom, mangan, fosfor, baryum ve cıva gibi bazı ağır elementler yüksek oranda tespit edilebiliyor.”

sözleriyle ifade ediyor.

Bilimsel adı ‘’HR 62’’ olarak bilinen yıldızın kütlesi Güneş’ten 5 kat daha fazla, 2 kat daha sıcak ve 10 kat daha büyük. Bu yeni keşfedilen dev yıldız Dünya’mızdan 250 ışık yılı uzakta yer alıyor. ‘Tayfçeker’ olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile 2016 yılında Kreiken Rasathanesi’nde başladığı çalışmalarının sonucunu aldı. Kılıçoğlu, bu teknoloji ile yıldız ışığından küçük bir gökkuşağı oluşturulabiliyor ve doğalarına ilişkin sayısız bilgi edebildiklerini açıklıyor.

(Kreiken Rasathanesi)

Ülkemiz adına büyük bir ilerleme olarak kabul edilen bu yıldızı diğer dev yıldızlardan ayıran özelliği ise hem sıcak hem de dev olması. Bu da eşi benzeri zor bulunan bir durum. 90 milyon yaşında sıcak ve mavi renkli olan bu yıldız, evrendeki diğer olası yıldızlar hakkında bize birçok bilgi veriyor.