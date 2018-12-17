Hakan: Muhafız' Hakkında Twitter’da Yapılmış 12 Yerli Yorum

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız, geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bir süredir büyük merak uyandıran yapım, ülkemizdeki Netflix aboneleri tarafından da izlendi. Twitter üzerinde yapılan hem olumlu hem de olumsuz yorumlardan sizin için derleme yaptık.

Not: Bu içerik, Hakan: Muhafız dizisini izlemeyenlerin tadını kaçırabilecek sürpriz bozan detaylara sahip, bizden söylemesi.

The Protector adıyla ilk duyurulduğu günden bu yana herkesin merakla beklediği yerli Netflix dizisi, 14 Aralık’ta yayınlandı. Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık gibi isimlerin bulunduğu yapım, hafta sonu boyunca dünya çapında çok sayıda izleyiciye seslendi.

İstanbul’u korumak için seçilmiş bir gencin fantastik öyküsünü aktaran dizi, 10 bölümlük bir serüven sundu. Bazı izleyicilere göre bu serüven oldukça tahmin edilebilir kurguya sahipti. Bunun dışında İstanbul’u ve ülkemizin kültürünü gerçekçi bir şekilde aktarmayı başaran yapım, çok sayıda olumlu değerlendirme de aldı.

Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet’in dönemine ilişkin pek çok fantastik detayla karşılaştık. Hakan, İstanbul’un son koruyucusu olarak, son Ölümsüz Faysal’ın peşinde klasik bir değişim süreci geçirdi. Kapalıçarşı’dan çıkan bir gencin, neler yapabileceğini görmüş olduk.

Türkiye’deki izleyicilerin Twitter’da yaptıkları hem olumlu hem olumsuz yorumlar şöyle:

Peki siz Hakan: Muhafız hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarızı aşağıdan bize ulaştırabilirsiniz, takipte kalın :)