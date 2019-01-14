ALPINA, Almanya'da 'Mükemmel Tasarım' Ödülü Kazandı

Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık tarafından geliştirilecek olan Türk Kartalı ALPINA, Almanya'da büyük ilgiyle karşılandı.

Almanya'da düzenlenen geleneksel German Design Awards 2019 yarışmasına, Hakan Göksu ve ekibinin tasarladığı Türk Kartalı ALPINA modeli damgasını vurdu. Berlin'de üretim sürecine devam edilen ALPINA, hem suya inebilen Aqua, hem de 4 yolcu kapasiteli ALPINA D-DSNB modeliyle üstün tasarım ödülüne layık görüldü.

Aquila Uçak Fabrikası'nın sahibi Celal Gökşen, 50 yıldır düzenlenen bu yarışmada ödül almanın hem fabrikaları hem de ülkemiz açısından büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Hakan Gürsu önderliğinde oldukça istikrarlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Gökçen, son 10 yılda ilk altın ödülü kazanan uçağın ALPINA olduğuna değindi.

İşte Celal Gökçen'in ödüle ilişkin açıklamaları:

"Bugün Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi listesinde olan 1987 yılında kurulan BPLAS, Almanya'da 2015 yılında aldığı Aquila Uçak ve Havacılık Şirketi ile ileri teknoloji ve tasarıma dayalı öncü ürünlerle yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor. Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis tasarım ekibi ile uzun soluklu ve istikrarlı iş birliğimizin ortaya çıkardığı yenilikçi tasarımlar katma değer yaratan ortak ürünlere dönüşmeye ve uluslararası başarıları getirmesi bizler ve ülkemiz için memnuniyet verici."

German Design Award yarışmasının ödül töreni, gelecek ay Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.