Beyin Yiyen Amiplerin Türkiye'de de Olduğu Açıklandı

Birkaç gün önce ABD'de görüldüğü açıklanan beyin yiyen amiple ilgili ülkemizdeki bir profesörden açıklama geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu amip türünün Türkiye'de de bulunduğunu ve hatta 2017 yılında Eskişehir'de bir kişinin bu sorunla karşılaştığını söyledi. Ceyhan'a göre erken teşhisin tedavi ihtimali var ama ileri safhalarda ölümcül.

Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'nin Florida eyaletinde yaşamını sürdüren bir kişiye beyin yiyen amip yani "Naegleria fowleri" bulaştığından bahsetmiştik. Bu amip türü, fazlasıyla nadir görünse de kamuoyunda korkuya neden olmuştu. Şimdiyse Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sudan bulaşan bu amip türüyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Amiplerin pek çok türde olduklarını ifade eden Ceyhan, gerek Türkiye gerek diğer ülkelerde bu amiplerin hastalığa sebep olduğunu ifade etti. Ülkemizde özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde amiplerin neden olduğu hastalıkların görüldüğünü ifade eden Ceyhan, bu amiplerin daha çok sindirim sistemini etkilediğini ve nadiren de olsa diğer organlara sıçrayabildiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'de de beyin yiyen amip var"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'de görülen ve ileri safhalarda yüzde 100 ölümle sonuçlanan beyin yiyen amipin çok nadir de olsa Türkiye'de görüldüğünü ifade ediyor. Bu amiplerin 1 ila 9 gün aralığında kuluçka süresinin olduğunu söyleyen Ceyhan, belirtilerin ilk olarak yüksek ateş, kusma, baş ağrısı ile başladığını belirtti. Sürecin birkaç gün içinde daha da kötüleştiğini ifade eden profesör, bilinç bulanıklığı ve havale nöbetlerinin oluştuğunu söyledi. Ceyhan'a göre bu sürecin devamında da ölümden başka bir olasılık bulunmuyor.

2017 yılında Eskişehir'de bir beyin yiyen amip vakasının görüldüğünü hatırlatan Ceyhan, bu amip türünün Türkiye'de de var olduğunun zaten bilindiğini ifade etti. Naegleria fowleri'nin hem Türkiye hem de diğer ülkelerde fazlasıyla nadir bir şekilde görüldüğünü ifade eden Ceyhan, bu yüzden pek bilinmediğini cümlelerine ekledi. Bu amip türünün insandan insana bulaşmasıyla ilgili bir verisinin olmadığını vurgulayan profesör, erken teşhis durumunda tedavi edilebileceğini söyledi.