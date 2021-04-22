Son dönemlerde çok konuşulan meselelerin başında gelen "128", bu kez bir demans testinin konusu oldu. Semih Dikkatli isimli bir psikiyatri uzmanı tarafından oluşturulan testte, paylaşılan bir görüntüde yer alan tek "128" ibaresini, görüntüye baktığınız ilk beş saniyede bulmanız gerekiyor.

Semih Dikkatli isimli bir Türk psikiyatri uzmanı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturmayı başardı. Bir insanın demans hastası olup olmadığının anlaşılması için bir test içeren bu paylaşım, işlevselliğinden ziyade içeriğiyle gündem oldu. Peki basit bir paylaşımı gündem haline getiren şey ne idi?

Bildiğiniz üzere Türkiye'nin bir süredir konuştuğu meselelerin başında, "128 milyar dolar nerede?" geliyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin ön plana çıkardığı konu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını hükümete soruyor. Hatta bu mesele, adli mercilere de ulaştı ve Türkiye'nin bazı yerlerinde, konuyla ilgili soruşturmalar bile başlatıldı. İşte Semih Dikkatli tarafından oluşturulan demans testi de tam olarak bu 128 milyar dolar meselesiyle ilgili.

İşte psikiyatri uzmanının hazırladığı o demans testi

Semih Dikkatli, Twitter'da yaptığı açıklamalarda kendisine görüntü gönderildiğini söylüyor. Bu görüntüyü bir test haline getirip takipçileri ile paylaştığını söyleyen psikiyatri uzmanı, test içerisinde yer alan "128"in 5 saniye içerisinde bulunması durumunda o kişinin demans hastalıklarına sahip olmadığı anlamına geldiğini ifade ediyor. Peki demans ne oluyor?

"Demans" ibaresi, günümüzde beyin ile ilgili hastalıklara verilen genel bir tabir olarak kullanılıyor. Bu bağlamda başta Alzheimer olmak üzere vitamin eksiklikleri, AIDS, hormon hastalıkları, anemi, tümör ve menenjit gibi rahatsızlıklar, demans türleri olarak gösteriliyor. İşte yukarıdaki test böyle bir rahatsızlığınız olup olmadığınızı anlamanızı sağlıyor. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu test kapsamında yapmanız gereken tek şey, hemen aşağıda paylaşacağımız görüntüdeki 128 ibaresini 5 saniye içerisinde bulmak.

Semih Dikkatli'nin oluşturduğu demans testine gelen bazı yorumlar şu şekilde