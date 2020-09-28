Türk Telekom, Honda ile yaptığı bir iş birliği ile eCall teknolojisini Honda sahiplerine ulaştıracak. Trafik kazalarında yetkilere otomatik ya da manuel olarak ulaşılmasını sağlayan teknoloji, ayrıca araç içi internet gibi yeniliklere de kapı aralayacak. eCall, yeni nesil Honda araçlarda kullanılabilir olacak.

Türk Telekom, araç sahipleri için hem kritik önem arz eden hem de hayat kolaylaştıran "eCall" isimli hizmetini Honda ile tüketicilerin hizmetine sunuyor. Bu özellik sayesinde araç sahipleri, kaza yaptıkları an Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecekler. Üstelik bu hizmet, kaza anında bilinci kapanmış kazazedeler olursa 112 ekiplerine otomatik olarak da ulaşıp, kaza konumunu bildirebilecek.

Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall teknolojisi, kullanıcılara başka bir avantaj da sağlayacak. Öyle ki araç sahipleri, bu teknoloji sayesinde araç içi internet, canlı trafik verilerinin de gösterilebildiği navigasyon hizmeti, sürüş performansı raporlama ve arıza bildirimi gibi yenilikleri de pratik bir şekilde kullanabilecekler.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, eCall teknolojisi ile araçlarda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Olası trafik kazalarında vakit kaybedilmeden yetkililere ulaşılabileceğini ifade eden Karakullukçu, bu sayede hızlı bir şekilde aksiyon alınabileceğini sözlerine ekledi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer tarafından yapılan açıklamadaysa eCall sisteminin yeni nesil güvenlik teknolojisi olarak tüketicilere ulaştırılacağı belirtildi. Kılıçer'in ifadelerine göre eCall teknolojisi, ilerleyen dönemlerde Honda'nın tüm modellerine entegre edilecek. eCall teknolojisinin diğer marka araçlara ne zaman ve nasıl geleceği şu an için bilinmiyor.