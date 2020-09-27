Porsche 2020 Pekin Otomobil Fuarı'nda Sanal Stand Açtı

2020 Pekin Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Alman devi Porsche ise fuara gelemeyen hayranları için sanal ziyaret sistemi oluşturdu.

Otomobil fuarları, bu gelişmiş makinelere ilgi duyan hemen herkes için zaman geçirmesi çok keyifli olan etkinliklerdir. Şirketler de yeni otomobillerini burada gururla sergiler, zaman zaman da geleceğe dair konseptler sunarlar.

En büyük otomobil fuarlarından biri olan 2020 Pekin Otomobil Fuarı şu anda gerçekleşiyor. Fuarda yer alan firmalar arasında Alman firması Porsche de yer alıyor. Firmanın standı, fuara gidemeyenler için sanal ziyarete açıldı.

Porsche sanal stand kurdu

Alman firmanın standını sanal ortama taşımış olması, içinde bulunduğumuz pandemi şartları altında hem çok mantıklı hem de aslında doğru bir hamle. Böylece her ne kadar Pekin’de durum düzelmeye başlamış olsa da dünyanın geri kalanında fuara gelenlerin hastalık getirmesi/götürmesi de engelleniyor.

Pekin’deki etkinlik de tam kapasite ile gerçekleştirilmiyor. Porsche, hali hazırda bir stand kurmuşken yeni yöntemle dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin yeni otomobillerine “daha yakından bakmasını” mümkün hale getiriyor.

Porsche standına baktığımızda normal şartlar altında Stuttgart’ta görmeyi beklediğimiz modeller göze çarpıyor. Firmanın bu fuarda yer alan modelleri Cayenne E-Hybrid Coupe, 718 Cayman, 911 Targa gibi araçlar yer alıyor. Fuarda 2021 Panamera Turbo S’i de ilk defa canlı kanlı görmeyi bekleyebileceğimiz söyleniyor.

Sanal turda araçların içine binmek mümkün

Sanal turun bir parçası olarak Porsche’un yeni araçlarının içini görebilmek de mümkün oluyor. Araçları sürmek şimdilik pek mümkün gözükmüyor, kuvvetle muhtemel bu yöntemle Porsche sürüş deneyimi sağlamak da hiç kolay değil.

Porsche bu fuarda 99X elektrikli yarış aracını da sergiliyor. Geçen yıl karşımıza çıkan araç Formula E içinde de kendine yer bulmuştu. Fuardaki bir başka otomobil de Taycan Turbo S oldu. Ayrıca bu deneyimde araçları özelleştirmek de mümkün oluyor. Siz de Porsche standını ziyaret etmek istiyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.