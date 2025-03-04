Türk Telekom, 6G çalışmaları için telekomünikasyon devi Ericsson ile stratejik iş birliğine gitti.

5G teknolojisine ülkemizde yeni yeni geçilmeye hazırlanırken 6G alanındaki hamleler devam ediyordu. Şimdi ise Türk Telekom’dan bu konuda bir adım geldi. Şirket, dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Ericsson ile ortaklık kurdu.

Ortaklık, Türk Telekom’un 6G AR-GE ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında bir stratejik iş birliği olarak açıklandı.

Ortak 6G çalışmaları yürütülecek

Anlaşma, şu sıralarda devam eden dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te imzalandı. İki şirketin bu kapsamda 6G alanında ortak çalışma yürüteceği ifade edildi.

İki şirket, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının rekabet gücünü artıracak teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılıp ortak projelerin hayata geçirilmesi için kurulan EUREKA-CELTIC-NEXT platformunun onayladığı güvenli ulaşım odaklı "SafeRoute-6G" projesinde birlikte yer alacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada inovatif projelerde Ericsson ile stratejik çalışmalar yürüteceklerini ve 6G’nin güvenli ulaşım için kullanılmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.