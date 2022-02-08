JustWatch, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin pazar payı raporunu yayımladı ve en popüler platformları ortaya koydu. Verilere göre Netflix, pazar payında %3'lük bir kayıp, BluTV ise %2'lik bir artış yaşadı.

Ücretli dijital içerik platformları, ülkemizde henüz sınırlı sayıda olsa da uzunca bir süredir aralarında kıyasıya bir mücadele sürüyor. Yerli platform BluTV, bu mücadeleyi genellikle önde götüren isim olurken dünyanın en büyük dijital içerik platformu Netflix, ülkemizde BluTV’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Rekabetin neredeyse tamamı bu ikili arasında sürerken bugün, JustWatch tarafından paylaşılan verilerle birlikte 2021’in son çeyreğinde galip gelen isim ortaya kondu. Verilere göre Netflix, bir önceki döneme göre pazar payında düşüş yaşadı. Blu TV ise Netflix’in kaybettiği pazar payından en fazla pay alan platform oldu.

BluTV, liderliğini korumaya devam ediyor

JustWatch’un verilerine göre Netflix, 2021’in son çeyreğini %29’luk pazar payıyla kapattı. Dev platform, bir önceki dönemdeyse %32’lik pazar payına sahipti. Netflix’in kaybettiği %3’lük pazar payının %2’lik kısmıysa BluTV’ye geçti. BluTV, bir önceki dönemde %40 olan pazar payını 2021’in son çeyreğinde %42’ye çıkarmayı başardı.

Netflix ve BluTV’nin ardından en fazla pazar payına sahip platform ise Amazon Prime olmaya devam etti. Bir önceki döneme göre %1’lik artışla %19 pazar payına sahip olan Amazon Prime’ı %7’lik payla Mubi ve %3’lük payla diğer platformlar izledi.