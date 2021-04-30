Türkiye'de İlk Sürücüsüz Otomobil Test Sürüşüne Başlandı

Eatron CEO’su olan Dr. Umut Genç, Türkiye’deki ilk sürücüsüz otomobil test sürüşlerine İstanbul'da başladıklarını ve yakında seviye 3 otonom teknoloji çalışmalarına da başlayacaklarını açıkladı.

Çalışmalarını hem İngiltere Warwick hem de İstanbul İTÜ ARI Teknokent'te sürdürdüklerini ifade eden Eatron CEO’su olan Dr. Umut Genç, seri üretim elektrikli ve otonom araçlar için güvenli yapay zeka tabanlı akıllı yazılım ürünleri geliştirdiklerini söylerken, "Türkiye’deki ilk sürücüsüz otomobil test sürüşlerine İstanbul’da başladık" ifadelerini kullandı.

Otonom sürüş yazılımına sahip araç ve yol testleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Genç, "Şu anda iki araç ile testlerimizi yapıyoruz. Bizim otonom sürüş için geliştirdiğimiz yazılımın ismi otoban otopilotu. İsimden anlaşıldığı gibi genel olarak otobanlarda testler gerçekleştiriyoruz. Yazılımlarımızı ve özelliklerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Testlerimiz de doğal olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

İstanbul, otonom araçlar için önemli bir test seviyesi

İstanbul trafiğinin otonom sürüş geliştirme çalışmalarında zorlu bir test sahası sunduğunu belirten Dr. Genç, "Yazılım geliştirme çalışmalarımızın ciddi bir kısmını İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. İstanbul büyükşehir trafiği açısından da önemli bir test seviyesi. Trafik yoğun ve karşınıza çıkan senaryolar çok çeşitli. Doğal olarak İstanbul’da başarılı şekilde çalışan bir otoban otopilotunun Avrupa’nın diğer şehirlerinde de iyi çalışacağına inancımız tam" dedi.

Otonom sürüş teknolojilerinin seviyelendirilmesi ve Türkiye'de test edilen teknolojinin seviyesi hakkında da konuşan Dr. Genç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk aşamada seviye 1 dediğimiz yazılım ya direksiyonu ya da hızlanmayı yani gaz ve freni kontrol ediyor. Mesela öndeki arabayı takip eden hız sabitleme sistemi seviye 1’dir. Sürücü direksiyonu yönlendirir ancak gaz ve frene basması gerekmez. Seviye 2’de otonom yazılım hem öndeki arabayı takip ediyor hem de direksiyonu kontrol ediyor. Seviye 2’de sorumluluk halen sürücüdedir, seviye 3’te ise sorumluluk araçta yani şirkette oluyor.

Seviye 3’te, sürekli yola bakmanıza gerek yok, mesela telefonunuzla oynayabilirsiniz. Ancak kulağınız araçta olacak çünkü araçtan uyarı sinyalini aldığınızda tehlikeli bir durum olduğu ve 10 saniye içerisinde direksiyona geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Seviye 4’de ise, artık kulaklığı takıp film bile izleyebilirsiniz. Belli bölgelerde ve semtlerde araç bütün sürüşü kendi yapıyor, yolcular için hiçbir sorun yok. Seviye 5 ise, her yerde her zaman tamamen tam otonom sürüş anlamına geliyor."

Özellikle robot taksi projeleri üzerine çalışan firmaların seviye dört otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya çalıştığını belirten Dr. Genç, "Belli şehir merkezlerinde robot taksi uygulamasını başlatmak istiyorlar. Şu anda biz seviye 2+ yaptık. Bizim yaptığımız yazılımda araç hem direksiyonu kontrol ediyor hem de freni ve gazı kontrol ediyor.

Tam otomatik olarak şerit değiştirebiliyor. Mesela öndeki araç çok yavaşladığında sol taraf uygunsa kendi uygun bulduğu zaman şerit değiştiriyor ve sonra tekrar orta şeride dönebiliyor. Yapay zeka tabanlı yazılım otomatik olarak buna karar veriyor. Seviye 2+ olduğu için bu araçta yine sorumlu sürücü oluyor" ifadelerini kullandı.

Yakında seviye 3 otonom teknolojinin çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Dr. Genç, açıklamalarına şu şekilde sonlandırdı:

"Pazarda talep var. Gelecek 5 yılda robot taksi uygulamalarını Amerika ve Avrupa’nın belli şehirlerinde göreceğiz. Türkiye gibi trafiğin daha zorlu olduğu ülkelerde 10 yıl içerisinde robot taksiler olabilecek Seviye 2 otonom sürüş yazılımlarımız seri üretim araçlarda 2022 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Seviye 3 yazılımlarımızın ise 2023 yılında seri üretime gireceğini öngörüyoruz. Test çalışmalarımız hem Türkiye’de hem de İngiltere’de devam ediyor. Tabii İngiltere’de trafiğin yönü farklı. Yazılımımızın hem sağdan akan trafikte hem de soldan akan trafikte başarılı olarak çalışabildiğini görmek bizler için önemli."