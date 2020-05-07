Türk Telekom'un Yeni Faturasız Hat Paketleri Açıklandı

Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Türk Telekom, yeni faturasız hat abonelerine sunulacak paketlerini açıkladı. Yeni paketler, özellikle internet kotalarıyla kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Türkiye'de mobil internet fiyatları daima tartışma konusu olmuştur. Ancak Türk Telekom, açıkladığı son yeni abonelere özel faturasız hat paketleriyle bu tartışmaların dışında kalmak istiyor gibi görünüyor.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, mobil operatöre yeni katılacak faturasız abonelerine sunulacak bol internetli paketlerin detayları bildirildi. Türk Telekom’un açıkladığı yeni faturasız paketlerde 4 GB’dan 20 GB’a kadar internet seçenekleri bulunuyor.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, TT'ye yeni katılan faturasız hat kullanıcıları 750 dakika konuşma, 1000 SMS ve 4 GB internetin yer aldığı paketi 23 TL'ye kullanabilecekler. 4 GB internet düşük bir kota gibi görünse de fiyat açısından pek çok kullanıcıyı cezbedebilir.

Türk Telekom’un 23 TL'lik yeni paketinin yanında daha fazla internet kullanımına izin veren paketler de bulunuyor. Türk Telekom’un yeni faturasız hat paketlerinden 750 dakika, 1000 SMS ve 7 GB internetli paket 27 TL, 750 dakika, 1000 SMS ve 10 GB internetli paket 32 TL ve 750 dakika, 1000 SMS ve 20 GB internetli paket ise 45 TL'ye Türk Telekom’a yeni katılan faturasız hat abonelerine sunuluyor.